Bakan Bak: Çağımızın en büyük tehlikesi dijital bağımlılık

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Çağımızın en büyük tehlikesi dijital bağımlılık. Uyuşturucu, içki, kumar gibi kötü alışkanlıklardan çocuklarımızı uzak tutacak, telefonunu bırakacakları, kendileriyle arkadaşlarıyla öz güven içerisinde müsabakalara, spora, antrenmana hazırlanacakları ortamları sağlamak, bu ortam böylesine modern spor kompleksleriyle oluyor" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, memleketi Rize’de yapımı süren Şenol Birol Spor Kompleksi inşaatını inceledi. Bakan Bak'a incelemeleri sırasında; Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, AK Parti Rize milletvekilleri Harun Mertoğlu ve Muhammed Avcı, AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer, Rize Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk ile kurum amirleri ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.

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RİZE'YE ÇOK AMAÇLI SPOR TESİSİ

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Bak, "Çok güzel bir spor kompleksini ziyaret ettik. Çok amaçlı bir spor kompleksi, içinde 10 ayrı branşta müsabakaların yapılacağı, antrenmanların yapılacağı bir tesis. Tabii Türkiye, Cumhurbaşkanımızın eski futbolcu ve spor yöneticiliği vizyonuyla eski bir futbolcu olması ve yıllarca spor yöneticiliği yapmış olmasından dolayı gerçekten Türkiye bir spor tesisi devrimi yaşamaktadır. Uluslararası standartlarda her ilimizde, her ilçemizde spor salonları, atletizm sahaları, yüzme havuzları başta olmak üzere pek çok tesisi kazandırıyoruz, kazandırmaya devam ediyoruz. Rize'mizde de biliyorsunuz, merkezde bir spor salonumuz vardı. Sporcularımızın bazı branşları alt, salonun altındaki yerlerde çalışıyorlardı. Tabii oraları gezdik. Burada yeni birçok amaçlı spor kompleksinin ihtiyacı olduğunu tespit edince, vekillerimizle beraber, teşkilatımızla beraber, valiliğimizle beraber dedik ki gençlerimize çok daha güzel bir, modern bir spor tesisi kazandıralım. Sayın Cumhurbaşkanımız da 'İsabetli olur' dedi ve güzel bir tesisi Rize'mize kazandırıyoruz. Burada gerçekten gezdiğiniz zaman da göreceksiniz; çok butik, çok geniş, ferah, güzel bir salon. Rize'nin çocuklarına, ülkemizin çocuklarına, Karadeniz'in çocuklarına hizmet etmesi için ortaya çıktı" dedi.

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'GENÇLERİMİZİN SPOR YAPMASINI İSTİYORUZ'

Gençleri spora yönlendirmek istediklerinin altını çizen Bakan Bak, "Gençlerimizin biz spor yapmasını istiyoruz, spora yönelmesini istiyoruz. Çağımızın en büyük tehlikesi dijital bağımlılık. Uyuşturucu, içki, kumar gibi kötü alışkanlıklardan çocuklarımızı uzak tutacak, telefonunu bırakacakları, kendileriyle arkadaşlarıyla özgüven içerisinde müsabakalara, spora, antrenmana hazırlanacakları ortamları sağlamak, bu ortam böylesine modern spor kompleksleriyle oluyor. Gerçekten Türkiye bunu başardı. Amacımız; gençlerimizin sporla bir arada olması, sporun iyileştirici gücü, sporun birleştirici gücüyle beraber spor yapan, sporun tabana yayılmasını arzu ediyoruz. Spor yapan bir gençlik istiyoruz. Buradan inşallah yine Rize'den olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonları çıkarmak istiyoruz" diye konuştu.

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'TÜRKİYE'NİN HER TARAFINA TESİSLER YAPIYORUZ'

Bakan Bak, "Rize'nin bir evladı olarak da hem yıllarca siyasette milletvekili olarak görev yapmış hem de bakanlık olarak Rize'mize de hizmet etmeye devam ediyoruz. Tabii Türkiye'nin dört bir yanına; Şırnak'tan Hakkari'sine, Ağrı'dan Van'ına, Edirne'sine her tarafına tesisler yapıyoruz. Yine dün Gümüşhane ve Bayburt'taydım, oradaki spor tesisleri ile ilgili çalışmaları yerinde inceledik ve takip ettik. Yine deprem bölgesinde yatırımlarımızı yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Yine Türkiye biliyorsunuz; 2027'de Avrupa Oyunları'nı organize edecek İstanbul'da. Bu noktada da İstanbul'daki yatırımlarımız, oradaki ilçelerdeki yatırımlarımız devam ediyor. Ülkemize, vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Biliyorsunuz; AK Parti hizmet ve eser siyaseti yapıyor. Eserler ortada. Bu eserlerin vizyonu da Sayın Cumhurbaşkanımıza ait, gerçekten biz de onun yanında yetiştik, bu işleri takip ediyoruz ve milletimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Rize hakikaten güzel yatırımlar aldı, almaya devam ediyor" dedi.

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'SPOR TURİZM BİZİM AÇIMIZDAN ÇOK KIYMETLİ'

Bakan Bak, "Ayrıca tabii Rize'de bir ilki daha başlattık, takip ediyorsunuz hepiniz, spor turizmi. Bizim açımızdan çok çok kıymetli, çok çok önemli. Kaçkar by UTMB organizasyonu, 2 hafta önce yapılan motosiklet organizasyonu, Enduro organizasyonu ve bunun gibi pek çok spor turizmi organizasyonlarını da bölgemize getirip Türkiye şampiyonaları, işte alt turnuvalar, federasyonlara yönelik yatırımlar devam ediyor. Yine valimiz, belediye başkanımız ve milletvekillerimizle beraber değerlendirmemizde de şehrimize bir iki tane daha amatörlerin maç yapabileceği tesis, futbol sahası kazandırmayı amaçlıyoruz. Onun için de çalışmalar devam ediyor. Tekrar hayırlı olsun" diye konuştu.