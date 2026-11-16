Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri Resim merakı sayesinde çini boyama ustası oldu

        Resim merakı sayesinde çini boyama ustası oldu

        AYFER KOÇAL - Rize'de akrabasının çalışmalarından etkilenerek üniversitede el sanatları eğitimi alan, arkadaşının yönlendirmesiyle de usta öğretici olan Nuray Şahin, kentin unutulmaya yüz tutmuş motiflerini geleceğe taşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 11:01 Güncelleme:
        Resim merakı sayesinde çini boyama ustası oldu

        AYFER KOÇAL - Rize'de akrabasının çalışmalarından etkilenerek üniversitede el sanatları eğitimi alan, arkadaşının yönlendirmesiyle de usta öğretici olan Nuray Şahin, kentin unutulmaya yüz tutmuş motiflerini geleceğe taşıyor.

        Çocukluğundan itibaren resme merakı olan Şahin, çok istemesine rağmen çeşitli nedenlerle lise eğitiminin ardından üniversiteye devam edemedi.

        Çayeli ilçesinde yaşayan evli ve üç çocuk annesi Şahin, geleneksel el sanatları eğitimi alan görümcesinin çalışmalarından etkilenerek, bu alanda kendini geliştirmeye karar verdi.

        Üniversiteye hazırlanan iki kızıyla çalışarak sınavı kazanan Şahin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü Geleneksel El Sanatları Programı'na kaydını yaptırdı.

        REKLAM

        Kızları başka şehirde üniversite eğitimini sürdürürken 2023'te ön lisanstan mezun olan Şahin, gerekli kursları da tamamlayarak usta öğretici belgesi aldı.

        Arkadaşının teşvikiyle başvurduğu Rize Aile Destek Merkezinde bir yıl önce usta öğretici olan Şahin, kentin unutulmaya yüz tutmuş motiflerini açılan kurslar sayesinde geleceğe aktarıyor.

        - Hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor

        Usta öğretici Nuray Şahin, AA muhabirine, lisedeyken çizdiği karakalem resimleri çevresindekilerin çok beğendiğini söyledi.

        Resim yapmayı her zaman sevdiğini anlatan 49 yaşındaki Şahin, kızıyla gittiği Gençlik Merkezindeki kurslarda tekniğini geliştirdiğini ifade etti.

        REKLAM

        Gözüne hoş gelen görselleri tuvale yansıttığını dile getiren Şahin, görümcesinin çalışmalarından da etkilenerek eğitim almaya karar verdiğini belirtti.

        Eğitim hayatına yeniden başlamanın kendisi için güzel bir deneyim olduğunun altını çizen Şahin, eşi ve çocuklarının da bu konuda kendisini desteklediğini vurguladı.

        Mezuniyetin ardından Çayeli'ndeki bir seramik atölyesinde çalıştığı sırada çini sanatıyla tanıştığını anlatan Şahin, resme olan ilgisini farklı bir alanda geliştirme fırsatı bulduğunu söyledi.

        Başlangıçta eğitmenlik yapmayı düşünmediğini belirten Şahin, şöyle devam etti:

        "Arkadaşım kurs açmamı öneriyordu ancak ben pek yanaşmıyordum. Sürekli, 'Kurs aç, elin çok güzel' diyordu. Sonra Rize Aile Destek Merkezinde çini kursuna hoca arandığında beni tavsiye etti. İlk deneyimimi, ilk öğretmenliğimi burada yaşadım."

        REKLAM

        Merkezin bünyesindeki kursta Rize'nin unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerlerini yeniden gündeme getirmeye çalıştıklarını dile getiren Şahin, çini tabak, vazo, karo ve ayna gibi çeşitli eşyalar üzerine motif işlediklerini anlattı.

        Hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Şahin, "Öğretmeyi seviyorum. Farklı farklı insanların hayatlarına dokunuyorsunuz. Kadınların hayallerinde ne varsa bunu gerçekleştirmek için kendilerine vakit ayırmaları lazım." dedi.

        Şahin, çevresindeki herkesi üretmeye teşvik ettiğini belirterek, "Arkadaşlarıma tavsiyelerde bulunuyorum çünkü ben de arkadaşım sayesinde kurs açtım. Bir şeyler üretmek, ortaya çıkarmak çok güzel." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altın 1 yılın dibinde
        Altın 1 yılın dibinde
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?
        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?
        Sevgilisinden uzak tutmak için yakmıştı... Cezası belli oldu!
        Sevgilisinden uzak tutmak için yakmıştı... Cezası belli oldu!
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        EBRD'nin Türkiye'ye yönelik 6 milyar dolarlık finansmanda artış kapısı açık
        EBRD'nin Türkiye'ye yönelik 6 milyar dolarlık finansmanda artış kapısı açık
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        İran istihbaratında büyük tasfiye hazırlığı
        İran istihbaratında büyük tasfiye hazırlığı
        "Aileye hiçbir şekilde bilgi vermeyin denildi"
        "Aileye hiçbir şekilde bilgi vermeyin denildi"
        "Sergen hocaya zaman verelim"
        "Sergen hocaya zaman verelim"
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Tarihi buluşma: Trump, Şi ve Putin bir araya gelecek
        Tarihi buluşma: Trump, Şi ve Putin bir araya gelecek
        22 yıllık kayıp dosyasında DNA ve biyolojik iz arandı
        22 yıllık kayıp dosyasında DNA ve biyolojik iz arandı
        Macaristan'da yolsuzluk soruşturması
        Macaristan'da yolsuzluk soruşturması
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Jensen Huang'a destek kampanyası
        Jensen Huang'a destek kampanyası
        Sürpriz nikah
        Sürpriz nikah
        İşte millilerin A Ligi'nde kalma şansı!
        İşte millilerin A Ligi'nde kalma şansı!
        Dünyada kadınlar, Türkiye'de erkekler
        Dünyada kadınlar, Türkiye'de erkekler

        Benzer Haberler

        3. Uluslararası Ayder Forumu 2027'de sağlık ve diplomasi temasıyla düzenlen...
        3. Uluslararası Ayder Forumu 2027'de sağlık ve diplomasi temasıyla düzenlen...
        Rize'de heyelan meydana geldi
        Rize'de heyelan meydana geldi
        Rize'de "Bebek Emekleme Yarışması" renkli görüntülere sahne oldu Bebeklerin...
        Rize'de "Bebek Emekleme Yarışması" renkli görüntülere sahne oldu Bebeklerin...
        Yılmaz Katmer: "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız Rize'ye üs kuruyor"
        Yılmaz Katmer: "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız Rize'ye üs kuruyor"
        Rize'de atmacalar podyuma çıktı
        Rize'de atmacalar podyuma çıktı
        Rize'de Atmaca Güzellik Yarışması düzenlendi
        Rize'de Atmaca Güzellik Yarışması düzenlendi