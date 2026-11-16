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        Rize'nin Çayeli ilçesi Derecik köyünde heyelan Bölgede 2 yıl önce yaşanan heyelanın ardından toprak kaymaları devam ediyor

        Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Derecik köyünde, 21 Ekim 2024 tarihinde meydana gelen heyelanın ardından bölgedeki hareketlilik devam ediyor. Toprak kaymasının yaşandığı yamaçta zaman zaman toprak akışı sürerken, durum bölge sakinlerinde tedirginliğe yol açıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 14:47 Güncelleme:
        Rize'nin Çayeli ilçesi Derecik köyünde heyelan Bölgede 2 yıl önce yaşanan heyelanın ardından toprak kaymaları devam ediyor

        Rize’nin Çayeli ilçesine bağlı Derecik köyünde, 21 Ekim 2024 tarihinde meydana gelen heyelanın ardından bölgedeki hareketlilik devam ediyor. Toprak kaymasının yaşandığı yamaçta zaman zaman toprak akışı sürerken, durum bölge sakinlerinde tedirginliğe yol açıyor.

        Edinilen bilgilere göre, 21 Ekim 2024’de yaşanan heyelanla birlikte zemini yumuşayan ve stabilitesini kaybeden yamaçta toprak kaymaları tamamen durmadı. Özellikle yağışların ardından ve zemindeki nem oranının artmasıyla birlikte yamaçtan kopan toprak parçalarının aşağıya doğru akıyor. Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde başlayarak dün gün boyu etkisini sürdüren şiddetli yağışların ardından yamaçtaki toprak kaymaları da devam ediyor. Zaman zaman kayan toprak yöre halkını tedirgin ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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