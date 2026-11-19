Rize'de trafikte seyir halindeyken korna ile uyarılan tır sürücüsü, aracını 7 kişilik motosiklet grubunun üzerine kırdı. Yaklaşık 95 kilometre hızla ilerleyen motosikletlilerin tehlike atlattığı olay saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, Pazar ilçesinden Rize merkez istikametine ilerleyen 7 kişilik motosiklet grubunun yolculuğu sırasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rize girişinde tır sürücüsünün şerit değiştirmek istemesi üzerine tehlike yaşandı. Arkadan gelen motosiklet sürücüsü, selektör yapmasına rağmen tırın şeridine girmeye devam ettiğini ve fren yaparak kazadan kurtulduğunu belirtti. Yaşanan durumun ardından korna ile uyarılan tır sürücüsü, aracını aniden motosikletlilerin üzerine kırdı. Olay sırasında yaklaşık 95 kilometre hızla ilerlediklerini ifade eden motosiklet sürücüsü, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla olay yerine sevk edilen trafik polislerince inceleme başlatıldı.