İSTANBUL’da vatani görevini yaparken 2011 yılında şehit olan Jandarma Er Aziz Öztürk'ün Rize'de defnedilen cenazesi, ailesinin talebi üzerine Kocaeli'ndeki şehitliğe nakledildi.

İstanbul Maltepe Jandarma Cezaevi Tabur Komutanlığı’nda vatani görevini yerine getirdiği sırada 23 Aralık 2011'de rahatsızlanıp hayatını kaybeden Jandarma Er Aziz Öztürk, memleketi Rize'nin İkizdere ilçesi Sırtlar Mahallesi'nde toprağa verildi. Sonraki süreçte ‘Şehit’ ünvanı verilen Öztürk’ün cenazesinin, ailesinin talebiyle, Rize Valiliği komisyonunca Kocaeli ili Gebze ilçesindeki şehitliğe taşınmasına karar verildi. Karar sonrası şehit Öztürk’ün cenazesi, İkizdere ilçesindeki şehitlikten alındı. Öztürk için Rize Sahil Camisi’nde nakil töreni düzenlendi. Törene Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal, İl Jandarma Komutanı Albay Adnan Çelebi, kurum amirleri ile şehit yakınları katıldı.

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‘ŞEHİDİMİZİ TÖRENLE UĞURLUYORUZ’

Vali İhsan Selim Baydaş, yaptığı açıklamada, "Bugün 2011 yılında vatani görevini yapmaktayken şehit olan Jandarma Aziz Öztürk'ü ailesinin talebi doğrultusunda Gebze'de, ailenin yaşadığı yere daha yakın bir yerde olması niyetiyle Gebze'ye uğurluyoruz. 2011 yılında şehit olmuştu jandarmamız. O zaman burada, İkizdere'de ailesinin talebiyle defnedilmişti ama şimdi yakınları, ailesi Gebze'de bulundukları yere nakletmek talebinde bulundular. Onun da prosedürünü yerine getirmiş olduk, onay sürecini sağladık ve bugün şehidimizi bir törenle buradan uğurluyoruz" dedi.

Törenin ardından şehit Aziz Öztürk’ün Türk bayrağına sarılı naaşı hava yoluyla Kocaeli’ye gönderildi.