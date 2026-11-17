Rize'nin Çayeli ilçesinde 2024'teki heyelanda 3 evin yıkıldığı, 4 evin tahliye edildiği, önceki günkü yağışlar sonrası 3 evin daha tahliye edildiği Derecik köyündeki yamaç yerleşiminin afetler öncesi halini gösteren fotoğrafı ortaya çıktı. Fotoğrafta yamaç alanın yeşillikler içinde olduğu görüldü.

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