2011 yılında vatani görevini sürdürdüğü sırada şehit olan Jandarma Er Aziz Öztürk'ün naaşı, ailesinin talebi üzerine Rize'nin İkizdere ilçesindeki kabrinden alınarak Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki şehitliğe nakledildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yaparken rahatsızlanan ve tedavi gördüğü GATA Askeri Hastanesi'nde 23 Aralık 2011 tarihinde şehit düşen Aziz Öztürk, memleketi Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Ilıca köyünde toprağa verilmişti. Aradan geçen 15 yılın ardından şehidin ailesi, kabrin yaşadıkları yere daha yakın olması amacıyla Kocaeli'nin Gebze ilçesine nakledilmesi talebinde bulundu. Gerekli resmi izinlerin ve onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından şehidin naaşı İkizdere'deki mezarından çıkarıldı.

REKLAM

Nakil işlemi öncesinde Rize Sahil Camii’nde resmi bir uğurlama töreni gerçekleştirildi. Törene; Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Adnan Çelebi, İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal, İkizdere Kaymakamı Burak Yaylacı, İkizdere Belediye Başkanı Abdi Ekşi, şehidin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören boyunca şehidin anne ve babasının yanından ayrılmayan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, "2011 yılında vatani görevini yapmaktayken şehit olan Jandarma Aziz Öztürk'ü ailesinin talebi doğrultusunda, Gebze'de ailenin yaşadığı yere daha yakın bir yerde olması niyetiyle Gebze'ye uğurluyoruz. O zaman burada İkizdere'de ailesinin talebiyle defnedilmişti ama şimdi yakınları, ailesi Gebze'de bulundukları yere nakletmek talebinde bulundular. Onun da prosedürünü yerine getirmiş olduk, onay sürecini sağladık ve bugün şehidimizi bir törenle buradan uğurluyoruz. İnşallah Gebze'de de yine bir törenle ailenin öngördüğü yeni kabrine, şehitliğine tevdi edeceğiz. Ben tekrar ailesine sabırlar diliyorum, acılar tazelenmiş oluyor. Cümle şehitlerimize rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

REKLAM

Kılınan namaz ve okunan duaların ardından Şehit Jandarma Er Aziz Öztürk'ün naaşı, Gebze'deki şehitlikte ebedi istirahatgahına defnedilmek üzere RizeArtvin Havalimanı'ndan Kocaeli'ye uğurlandı.