Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri Rize'de tırmanış sırasında düşerek yaralanan dağcı helikopterle kurtarıldı

        Rize'de tırmanış sırasında düşerek yaralanan dağcı helikopterle kurtarıldı

        Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde tırmanış yaparken düşerek yaralanan dağcı, ekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2026 - 17:55 Güncelleme:
        Rize'de tırmanış sırasında düşerek yaralanan dağcı helikopterle kurtarıldı

        Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde tırmanış yaparken düşerek yaralanan dağcı, ekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak tedavi altına alındı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Verçenik Yaylası'nda kamp yapan 8 kişilik grupta yer alan bir dağcının, tırmanış sırasında karlı alanda kayarak yaralandığı belirtildi.

        İhbar üzerine olay yerine AFAD koordinasyonunda UMKE, JAK ve jandarma ekiplerinin sevk edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Sabah erken saatlerden itibaren başlayan zorlu arazi şartlarındaki kurtarma çalışması sonucu yaralı vatandaşa ulaşan ekiplerimiz kendisini 4 saat taşıyarak güvenli şekilde helikopterin alabileceği noktaya getirmiştir. Tunceli'den bölgeye ulaşan helikopterle Rize'ye getirilmek üzere alınan yaralı vatandaş, hava şartlarının uygun olmaması nedeniyle Erzurum'a götürülmüştür."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AFAD'dan 35 il için hava durumu uyarısı
        AFAD'dan 35 il için hava durumu uyarısı
        Husilerden Suudi Arabistan'ın Aramco tesislerine saldırı
        Husilerden Suudi Arabistan'ın Aramco tesislerine saldırı
        Filenin Sultanları finalde!
        Filenin Sultanları finalde!
        Eski Tunceli Valisinin eşi Handan Sonel'in ifadesi çıktı!
        Eski Tunceli Valisinin eşi Handan Sonel'in ifadesi çıktı!
        "Çok şükür arınma büyük ölçüde gerçekleşti"
        "Çok şükür arınma büyük ölçüde gerçekleşti"
        Listeria bakterisi alarmı! Peynir alırken dikkat!
        Listeria bakterisi alarmı! Peynir alırken dikkat!
        Adalı'dan Salah açıklaması!
        Adalı'dan Salah açıklaması!
        Tahsildaroğlu’ndan 'Beyaz Peynir' açıklaması
        Tahsildaroğlu’ndan 'Beyaz Peynir' açıklaması
        "Tebrikler Filenin Sultanları"
        "Tebrikler Filenin Sultanları"
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        150 dikiş atıldı! Şoför kurtardı
        150 dikiş atıldı! Şoför kurtardı
        Darwin Nunez bombası!
        Darwin Nunez bombası!
        Bodrum kaçamağı
        Bodrum kaçamağı
        Denizde aşk tazelediler
        Denizde aşk tazelediler
        Katil motosikletle geldi... Dondurmacıda kanlı infaz!
        Katil motosikletle geldi... Dondurmacıda kanlı infaz!
        Gramı altın değerinde!
        Gramı altın değerinde!
        139 yıllık Alman devi iflas etti
        139 yıllık Alman devi iflas etti
        "O kişi ben değilim"
        "O kişi ben değilim"
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Kaçkar Dağları'na tırmanışta yaralanan dağcı kurtarıldı
        Kaçkar Dağları'na tırmanışta yaralanan dağcı kurtarıldı
        Dağ tırmanışında yaralanan dağcıya helikopterli kurtarma
        Dağ tırmanışında yaralanan dağcıya helikopterli kurtarma
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, İkizdere İlçe Stadı'nda incelemelerde bulundu:
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, İkizdere İlçe Stadı'nda incelemelerde bulundu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir, Rize'de konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir, Rize'de konuştu:
        Bulutların üzerindeki Huser Yaylası ziyaretçilerini ağırlıyor
        Bulutların üzerindeki Huser Yaylası ziyaretçilerini ağırlıyor
        Rize'de 5 kilometrelik halk koşusu
        Rize'de 5 kilometrelik halk koşusu