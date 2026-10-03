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        Rize'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

        Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinin yüksek kesimleri beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2026 - 12:30 Güncelleme:
        Rize'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

        Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinin yüksek kesimleri beyaza büründü.

        İlçenin yüksek kesimlerinde aralıklarla etkili olan sağanak, hava sıcaklığının düşmesiyle yerini kara bıraktı.

        Kaçkar Dağları'nın eteklerindeki Avusor, Huser, Kavrun ve Samistal yaylaları beyaz örtüyle kaplandı.

        Yağışın ardından karla kaplanan yaylalarda güzel manzaralar ortaya çıktı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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