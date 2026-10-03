Rize'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinin yüksek kesimleri beyaza büründü.
Giriş: 03.10.2026 - 12:30 Güncelleme:
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinin yüksek kesimleri beyaza büründü.
İlçenin yüksek kesimlerinde aralıklarla etkili olan sağanak, hava sıcaklığının düşmesiyle yerini kara bıraktı.
Kaçkar Dağları'nın eteklerindeki Avusor, Huser, Kavrun ve Samistal yaylaları beyaz örtüyle kaplandı.
Yağışın ardından karla kaplanan yaylalarda güzel manzaralar ortaya çıktı.
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