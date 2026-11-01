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        TFF 3. Lig: Pazarspor: 2 - Gölcükspor:2

        Pazarspor, TFF 3. Lig'in 9. haftasında sahasında karşılaştığı Gölcükspor ile 22 berabere kaldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 20:08 Güncelleme:
        TFF 3. Lig: Pazarspor: 2 - Gölcükspor:2

        Pazarspor, TFF 3. Lig'in 9. haftasında sahasında karşılaştığı Gölcükspor ile 22 berabere kaldı.

        Stat: Pazar İlçe

        Hakemler: Halil Erdoğan, Nuri Can Balkaya, Cenk Güngör

        Pazarspor: Dursun Miraç Vural, Emre Akgün, Alperen Çağlayan (Can Efe Bozacı dk. 64), Erhan Şengül, Abdullah Şahin, Serhat Hazır (Berat Kartal dk. 59), Efe Sayhan (Denizalp Özdemir dk. 46), Muhammed Baltacı, Mete Han Genç, Aziz Demir (Abdussamed Saymaz dk. 86), Ata Kurtuluş (Seçkin Fırıncı dk. 46)

        Gölcükspor: Mert Can Tunca, Abdulsamet Demirtürk, Erdin Üzer, Emir Kaan Baş, Emir Can Yusuf, Yağız Subaşı (Olcay Meydan dk. 56), Furkan Taştemir, Burak Başkaya, Yağız Efe Güloğlu (Efkan Kargoğlu dk. 83), Azat Çakar (Umut Karataş dk. 76), Orhan Yüksel

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        Goller: Emir Kaan Baş (dk. 3 k.k.), Erhan Şengül (dk. 71) (Pazarspor), Azat Çakar (dk. 43), Orhan Yüksel (dk. 55) (Gölcükspor)

        Sarı kartlar: Emre Akgün, Erhan Şengül, Berat Kartal (Pazarspor), Yağız Subaşı, Erdin Üzer (Gölcükspor)

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