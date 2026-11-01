TFF 3. Lig: Pazarspor: 2 - Gölcükspor:2
Pazarspor, TFF 3. Lig'in 9. haftasında sahasında karşılaştığı Gölcükspor ile 22 berabere kaldı.
Pazarspor, TFF 3. Lig'in 9. haftasında sahasında karşılaştığı Gölcükspor ile 22 berabere kaldı.
Stat: Pazar İlçe
Hakemler: Halil Erdoğan, Nuri Can Balkaya, Cenk Güngör
Pazarspor: Dursun Miraç Vural, Emre Akgün, Alperen Çağlayan (Can Efe Bozacı dk. 64), Erhan Şengül, Abdullah Şahin, Serhat Hazır (Berat Kartal dk. 59), Efe Sayhan (Denizalp Özdemir dk. 46), Muhammed Baltacı, Mete Han Genç, Aziz Demir (Abdussamed Saymaz dk. 86), Ata Kurtuluş (Seçkin Fırıncı dk. 46)
Gölcükspor: Mert Can Tunca, Abdulsamet Demirtürk, Erdin Üzer, Emir Kaan Baş, Emir Can Yusuf, Yağız Subaşı (Olcay Meydan dk. 56), Furkan Taştemir, Burak Başkaya, Yağız Efe Güloğlu (Efkan Kargoğlu dk. 83), Azat Çakar (Umut Karataş dk. 76), Orhan Yüksel
Goller: Emir Kaan Baş (dk. 3 k.k.), Erhan Şengül (dk. 71) (Pazarspor), Azat Çakar (dk. 43), Orhan Yüksel (dk. 55) (Gölcükspor)
Sarı kartlar: Emre Akgün, Erhan Şengül, Berat Kartal (Pazarspor), Yağız Subaşı, Erdin Üzer (Gölcükspor)
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