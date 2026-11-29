Sakarya'da yürütülen "Bu Şehir Hepimizin" sosyal sorumluluk projesi kapsamında Adapazarı ilçesindeki 3 ortaokulda düzenlenen etkinliklerle yaklaşık 500 öğrenciye şehir ve çevre bilinci eğitimi verildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü koordinesinde çocuklarda çevre duyarlılığı, toplumsal sorumluluk bilinci ve şehir aidiyeti oluşturmak amacıyla programlar düzenlendi. Proje kapsamında Adapazarı Şirinevler Ortaokulu, Medine Müdafii Fahreddin Paşa İmam Hatip Ortaokulu ve Hızırtepe Ortaokulu’nda gerçekleştirilen seminerlerde öğrencilere çevreyi koruma, ortak yaşam alanlarına sahip çıkma ve toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etme konularında bilgi aktarıldı.

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Seminerlerin ardından düzenlenen etkileşimli oyun atölyelerinde ise öğrenciler; takım ruhu, iletişim, koordinasyon ve dayanışma becerilerini geliştirmeye yönelik etkinliklere katıldı. Çocukların küçük yaşlardan itibaren çevrelerine ve yaşadıkları şehre karşı sorumluluk bilinci kazanmalarını amaçlayan projenin, Sakarya genelindeki farklı okullarda da sürdürüleceği bildirildi.