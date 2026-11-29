Sakarya'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında engelli bireyler ile işverenleri aynı çatı altında buluşacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş birliğiyle "Engelliler İçin Kariyer ve İstihdam Günü" programı düzenlenecek. Engelli bireylerin çalışma hayatına katılımını desteklemek ve istihdam imkanlarını artırmak amacıyla hazırlanan etkinlik, 3 Aralık Perşembe günü saat 11.00’de Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Program kapsamında engelli bireyler, firma temsilcileriyle birebir görüşerek açık iş pozisyonları hakkında bilgi alabilecek ve mesleki becerilerini işverenlere doğrudan aktarma fırsatı bulacak. Etkinlikle engelli bireylerin iş gücüne katılımının artırılması ve çalışma hayatında fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Engelsiz sahne gösterilerinin de yer alacağı programın kariyer söyleşisi bölümüne ise milli yüzücü, ressam ve tasarımcı Yusuf Akgün konuk olacak. Akgün, söyleşide farklı alanlardaki çalışmalarını ve kariyer deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak.