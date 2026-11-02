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        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Film platosunu aratmayan manzara: Sonbahar güzelliği Çam Dağı'nı sardı Çam Dağı'ndaki renk cümbüşü sisle buluştu

        Film platosunu aratmayan manzara: Sonbahar güzelliği Çam Dağı'nı sardı Çam Dağı'ndaki renk cümbüşü sisle buluştu

        Sakarya'nın Hendek ile Kocaali ilçeleri arasında yer alan, dört mevsim farklı güzellikleriyle bilinen 900 rakımlı Çam Dağı, sonbaharın gelişiyle birlikte renk cümbüşüne dönüştü. Yeşil, sarı ve kızıl tonlarının hakim olduğu ormanlık alanlara çöken sis tabakası, bölgeyi film sahnelerini aratmayan bir atmosfere bürüdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 10:42 Güncelleme:
        Film platosunu aratmayan manzara: Sonbahar güzelliği Çam Dağı'nı sardı Çam Dağı'ndaki renk cümbüşü sisle buluştu

        Sakarya'nın Hendek ile Kocaali ilçeleri arasında yer alan, dört mevsim farklı güzellikleriyle bilinen 900 rakımlı Çam Dağı, sonbaharın gelişiyle birlikte renk cümbüşüne dönüştü. Yeşil, sarı ve kızıl tonlarının hakim olduğu ormanlık alanlara çöken sis tabakası, bölgeyi film sahnelerini aratmayan bir atmosfere bürüdü.

        4 mevsim farklı güzellikleriyle bilinen 900 rakımlı Çam Dağı bölgesindeki ormanlık alanlarda etkileyici sonbahar güzelliği yaşanıyor. Sarı, yeşil ve kızılın tonlarındaki renk cümbüşüne sahne olan bölge, eşsiz bir manzara eşliğinde yolculuk yapma imkanı da sunuyor. Doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çeken bölgede, sisle birlikte ortaya çıkan etkileyici manzara dron ile görüntülendi. Renk cümbüşünün sisle buluştuğu doğa harikası Çam Dağı, sonbaharın en etkileyici görsel şölenlerinden birine ev sahipliği yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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