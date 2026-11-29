Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 200 katılımcıya iklim değişikliğini konu alan 4 günlük eğitim verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, iklim değişikliğine uyum ve yerel dayanıklılığın artırılmasına yönelik yürütülen "LAP BLACK" Projesi kapsamında düzenlenen 16 oturumda küresel ısınma, sürdürülebilir enerji ve su tasarrufu gibi konu başlıkları ele alındı.

Adapazarı Kültür Merkezi ve Sürdürülebilir Park'ta gerçekleştirilen eğitimlerde, öğrenciler, öğretmenler, sivil toplum kuruluşları, KOBİ temsilcileri ve vatandaşlara atölye çalışmaları düzenlendi, çevre dostu uygulamaların tanıtımı yapıldı.

- Öğrencilere "Bu Şehir Hepimizin" bilinci kazandırıldı

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi "Bu Şehir Hepimizin" temalı sosyal sorumluluk projesi kapsamında 3 okulda öğrencilere seminer düzenledi.

Adapazarı Şirinevler Ortaokulu, Medine Müdafii Fahreddin Paşa İmam Hatip Ortaokulu ve Hızırtepe Ortaokulu'nda çocuklarda çevre duyarlılığını, toplumsal sorumluluk bilincini ve şehir aidiyetini güçlendirmeye yönelik düzenlenen seminerlerde yaklaşık 500 öğrenci bilgilendirildi.

Öğrencilere çevreyi korumanın, ortak yaşam alanlarına sahip çıkmanın ve toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmenin önemi seminer ve etkileşimli etkinliklerle anlatıldı.

- Üniversite öğrencileri Hızırilyas İçme Suyu Arıtma Tesisi'ni gezdi

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencilerini Hızırilyas İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde ağırladı.

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi 6'ncı sınıf öğrencileri ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma ve Kontrol Programı öğrencileri, içme suyu arıtma süreci ve tesisin kontrol aşamalarını tesiste inceledi.

Tesis personelleri tarafından ağırlanan öğrenciler, içme suyunun halk sağlığıyla ilişkisi, arıtma tesislerinin işletilmesi ve su kalitesinin kontrolüne yönelik uygulamalar hakkında bilgi aldı.