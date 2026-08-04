Sakarya, ocak-temmuz döneminde yaklaşık 3,2 milyar dolarlık ihracat yaptı

Türkiye'nin otomotiv ihracatında başı çeken illerden Sakarya, yılın 7 aylık döneminde 3 milyar 209 milyon 705 bin dolarlık ihracat yaptı.



AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgiye göre, ocak-temmuz döneminde ülke ihracatına yüzde 2,27 katkı sağlayan Sakarya, İstanbul, Kocaeli, Ankara, Bursa, İzmir ve Gaziantep'in ardından 7'nci sırada yer aldı.



Yılın 7 ayında 140 ülke ve 9 serbest bölgeye geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 3,52'lik artışla 3 milyar 209 milyon 705 bin dolarlık dış satım yapan Sakarya, sektörel bazda en çok ihracatı yüzde 83,87 ile otomotivde gerçekleştirdi.



Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi firmaların üretim tesislerine ev sahipliği yapan kent, bu sektörde 2025 Ocak-Temmuz döneminde 2 milyar 628 milyon 931 bin dolarlık ihracatını yüzde 2,4 artırarak 2 milyar 691 milyon 996 bin dolara yükseltti.



Kentten en çok ürün ihracatı yapılan ikinci sektör ise 91 milyon 759 bin dolarla demir ve demir dışı metaller oldu. Bunu, 61 milyon 384 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 52 milyon 654 bin dolarla çelik, 48 milyon 816 bin dolarla makine ve aksamları takip etti.



Ocak-temmuz döneminde kentten en fazla ihracat 553 milyon 860 bin dolarla Fransa'ya gerçekleştirildi. Bu ülkeyi, 504 milyon 581 bin dolarla İspanya, 375 milyon 656 bin dolarla Polonya, 265 milyon 798 bin dolarla Birleşik Krallık ve 250 milyon 824 bin dolarla İtalya izledi.



- "Temmuzda 25 ana sektörün 17'sinde ihracatımızı artırma başarısı gösterdik"



Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, yaptığı yazılı açıklamada, kentin, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1 artışla 556 milyon 471 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.



Altuğ, bu rakamın hem bu yılın en yüksek ikinci, hem de tüm zamanların en yüksek ikinci temmuz ayı ihracatı olduğunu belirterek, "Temmuzda 25 ana sektörün 17'sinde ihracatımızı geçen yılın aynı ayına kıyasla artırma başarısı gösterdik. Özellikle çelik, makine aksamları, otomotiv endüstrisi, elektrik ve elektronik ile fındık ve mamulleri sektörlerinde yüzdesel ve dolar bazlı artışlar dikkat çekti." ifadesini kullandı.



Geçen yılın aynı dönemi baz alındığında sıfır ihracat olan 13 noktaya dış satım yaptıklarını aktaran Altuğ, "İspanya, İtalya, Birleşik Krallık, Fransa ve İsveç'e ihracatımız hem yüzde hem de dolar bazında çok ciddi artışlar yaşadı. Temmuzda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplam 66 noktaya ihracatımızı artırdık." değerlendirmesinde bulundu.



Altuğ, üretimle geçen ve ihracatla taçlanan bir ayı daha geride bıraktıklarına değinerek, şunları kaydetti:



"Dünya pazarlarında yaşanan daralmaların yanı sıra ticaretin, ticaret yollarının da çokça koz olarak kullanıldığı dönemdeyiz. Bu dönem maalesef ihracatçımız için rahat dönem değil. Kur, jeopolitik gerilimler, ülkemizin dünyadan bağımsız boğuştuğu enflasyon problemi sebebiyle etkilenen hammadde fiyatları sebebiyle ihracatçımız uzun vadeli anlaşmalar yapamıyor. Bununla birlikte, ticaret yollarında yaşanan gerilimli süreçler de ihracat teminatı vererek aldıkları finansmanların gerekliliklerini yerine getirmesi gereken ihracatçımız için de ciddi sorun teşkil ediyor."



Firmaların, üretimlerini sürdürülebilir zemine oturtmak, yeni teknolojileri üretim süreçlerine dahil etmek, dünyadaki ihtiyaçları yakalayıp buna uygun yatırım yapmakla meşgul olmasının yanı sıra yeniden gerilimi artan Rusya-Ukrayna Savaşı, Hürmüz Boğazı, Türk ürünlerine uygulanan ekstra vergiler gibi süreçlerle karşı karşıya kaldığına işaret eden Altuğ, bu durumun da enflasyon sorunuyla mücadele eden ihracatçıyı daha zor duruma düşürdüğünü anlattı.



Altuğ, kaybedilen rekabeti kazanmak adına, herkesten daha fazla çalışmaları gerektiğini kaydederek, "Sanayicimiz elindeki pazarları, istihdamı, üretim kabiliyetini kaybetmek istemiyor. Destekten çok fiyat rekabetçiliğini yeniden kazanarak ürettikleriyle rekabette var olmak istiyor." dedi.

