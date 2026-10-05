Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Sakarya'da 2 ton 809 kilogram menşei belirsiz sakatat ve et ele geçirildi

        Sakarya'da 2 ton 809 kilogram menşei belirsiz sakatat ve et ele geçirildi

        Sakarya'da, Anadolu Otoyolu'nun Sapanca gişelerinde durdurulan kamyonetin kasasında menşei belirsiz 2 ton 809 kilogram sakatat ve et ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 16:04 Güncelleme:
        Sakarya'da 2 ton 809 kilogram menşei belirsiz sakatat ve et ele geçirildi

        Sakarya'da, Anadolu Otoyolu'nun Sapanca gişelerinde durdurulan kamyonetin kasasında menşei belirsiz 2 ton 809 kilogram sakatat ve et ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Çevre ve Doğa Hayatı Koruma Kısım Amirliği ile Oto Jandarma Tim Komutanlığı ekiplerince çalışma yürütüldü.

        Otoyolun Sapanca gişelerinde durdurulan kamyonetin kasasında 2 bin 235 kilogram dana sakatat ve 574 kilogram dana eti olmak üzere toplam 2 ton 809 kilogram menşei belirsiz ürün ele geçirildi.

        Etiketsiz ürünler imha edilmek üzere Sapanca İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, araç sürücüsüne 132 bin 108 lira ceza kesildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına asla müsaade etmedik"
        "Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına asla müsaade etmedik"
        Hakem Yasin Kol için tutuklama talebi!
        Hakem Yasin Kol için tutuklama talebi!
        Bugün Ne Oldu? 5 Ekim 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 5 Ekim 2026 haberleri
        Depremler için 'makaslama zonu' açıklaması
        Depremler için 'makaslama zonu' açıklaması
        Türkiye'den İsrail'e Suriye tepkisi
        Türkiye'den İsrail'e Suriye tepkisi
        2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahiplerini buldu
        2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahiplerini buldu
        "Ben zaten zenginim koşmama gerek yok!"
        "Ben zaten zenginim koşmama gerek yok!"
        Mütevazı ve tehlikeli yolculuk
        Mütevazı ve tehlikeli yolculuk
        Arap Koalisyonu Yemen ordusunun harekatına destek sağladı
        Arap Koalisyonu Yemen ordusunun harekatına destek sağladı
        Yaşlı çift vahşet kurbanı!
        Yaşlı çift vahşet kurbanı!
        Göksel Arsoy hayatını kaybetti
        Göksel Arsoy hayatını kaybetti
        Kabuk değişimi istatistiklere yansıdı!
        Kabuk değişimi istatistiklere yansıdı!
        Emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Uzmanlar kulak çınlaması ve stres bağlantısını anlattı
        Uzmanlar kulak çınlaması ve stres bağlantısını anlattı
        "Allah'a havale ediyorum"
        "Allah'a havale ediyorum"
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Bu defa battı
        Bu defa battı
        ABD'de infaz skandalı
        ABD'de infaz skandalı
        9'uncu kez ameliyat oldu
        9'uncu kez ameliyat oldu
        İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i!
        İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i!

        Benzer Haberler

        Sakarya'da kooperatif çatısı altında buluşan kadınlar yöresel ürünleri sofr...
        Sakarya'da kooperatif çatısı altında buluşan kadınlar yöresel ürünleri sofr...
        Sakarya'da damadın ayaklarını tuzla yıkayıp yolda yürüttüler
        Sakarya'da damadın ayaklarını tuzla yıkayıp yolda yürüttüler
        Sakarya'da devrilen traktördeki dede öldü, torunu yaralandı
        Sakarya'da devrilen traktördeki dede öldü, torunu yaralandı
        Köy kahvelerinin geleneksel eğlencesi "Karacık" oyunu ulusal envantere kaza...
        Köy kahvelerinin geleneksel eğlencesi "Karacık" oyunu ulusal envantere kaza...
        Sakarya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Sakarya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Sakarya ve çevre illerde çocuklar Filistinli akranları için resim çizdi
        Sakarya ve çevre illerde çocuklar Filistinli akranları için resim çizdi