Sakarya'da 2 ton 809 kilogram menşei belirsiz sakatat ve et ele geçirildi

Etiketsiz ürünler imha edilmek üzere Sapanca İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, araç sürücüsüne 132 bin 108 lira ceza kesildi.

Otoyolun Sapanca gişelerinde durdurulan kamyonetin kasasında 2 bin 235 kilogram dana sakatat ve 574 kilogram dana eti olmak üzere toplam 2 ton 809 kilogram menşei belirsiz ürün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre ve Doğa Hayatı Koruma Kısım Amirliği ile Oto Jandarma Tim Komutanlığı ekiplerince çalışma yürütüldü.

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