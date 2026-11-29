Sakarya'da bıçaklı kavgada 8 kişi yaralandı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 8 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 8 kişi yaralandı.
Şeker Mahallesi'nde bulunan pazar alanı mevkisinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavgada 4 kişi bıçakla, 4 kişi ise darp sonucu yaralandı.
Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, olaya ilişkin soruşturma başlattı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.