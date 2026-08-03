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        Sakarya'da seyir halindeki otomobilin çukura düşmesi kamerada

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobilin yol çalışmasından dolayı kazılan çukura düşmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 20:39 Güncelleme:
        Sakarya'da seyir halindeki otomobilin çukura düşmesi kamerada

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobilin yol çalışmasından dolayı kazılan çukura düşmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Yalı Mahallesi 164 Sokakta, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yol üzerinde yapılan çalışmadan dolayı kazılan çukura düştü.

        Çukur etrafına çekilen fileleri fark etmeyen sürücü, araçtan kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

        Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntüde, sokak üzerinde seyir halinde olan otomobilin kazılan çukura düşmesi, sürücünün otomobilden dışarı çıkması ve başını kontrol etmesi yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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