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        Sakaryalı wushu sporcuları Gürcistan'da 6 madalya kazandı

        Sakaryalı sporcular, Gürcistan'da düzenlenen Uluslararası Açık Wushu Şampiyonası'nda 6 madalya elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 09:46 Güncelleme:
        Sakaryalı wushu sporcuları Gürcistan'da 6 madalya kazandı

        Sakaryalı sporcular, Gürcistan'da düzenlenen Uluslararası Açık Wushu Şampiyonası'nda 6 madalya elde etti.

        Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Gürcistan'ın Batum şehrinde gerçekleştirilen şampiyonada, Türk sporcularının 3 gümüş, 2 bronz ve 1 altın madalya kazandıkları aktarıldı.

        Açıklamada, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Abdurrahman Akyüz'ün müsabakaları yakından takip ederek sporculara destek verdiği aktarılarak, Mira Elanur Çalık 1 gümüş ve 1 bronz, Lina Gamze Çalık 1 altın ve 1 gümüş, İkbal Elmacı'nın ise 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandığı belirtildi.

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