Sakaryalı wushu sporcuları Gürcistan'da 6 madalya kazandı
Sakaryalı sporcular, Gürcistan'da düzenlenen Uluslararası Açık Wushu Şampiyonası'nda 6 madalya elde etti.
Sakaryalı sporcular, Gürcistan'da düzenlenen Uluslararası Açık Wushu Şampiyonası'nda 6 madalya elde etti.
Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Gürcistan'ın Batum şehrinde gerçekleştirilen şampiyonada, Türk sporcularının 3 gümüş, 2 bronz ve 1 altın madalya kazandıkları aktarıldı.
Açıklamada, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Abdurrahman Akyüz'ün müsabakaları yakından takip ederek sporculara destek verdiği aktarılarak, Mira Elanur Çalık 1 gümüş ve 1 bronz, Lina Gamze Çalık 1 altın ve 1 gümüş, İkbal Elmacı'nın ise 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandığı belirtildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.