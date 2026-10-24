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        TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 1 - Erzincanspor: 3

        TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 8. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Erzincanspor'a 31 mağlup oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 21:33 Güncelleme:
        TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 1 - Erzincanspor: 3

        TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 8. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Erzincanspor’a 31 mağlup oldu.

        Stat: Sakarya Atatürk

        Hakemler: Feridun Daldaş, Ersin Erbay, Ahmet Oğuz Yılmaz

        Sakaryaspor: Göktuğ Beytekin, Muhammet Ömer Çakı (Yunus Emre Tekerci dk. 83), Yalçın Kılınç, Salih Sarıkaya (Yasin Eratilla dk. 60), Evren Korkmaz, İlhan Depe, Hakkı Türker (Kerim Frei dk. 60), Abdülkerim Canlı (Serkan Odabaşoğlu dk. 60), Mertcan Açıkgöz (Hasan Bilal dk. 46), Barış Sağır, Berk İsmail Ünsal

        Erzincanspor: İsmail Yumakoğulları, Mert çetin, Serhat Enes Çalışan, Yalçın Kaya, Onur Ural, Oğuz Güçtekin, Ahmet Sivri (Mert Çapar dk. 65), Muhammet Enes Gök (Efe Taylan Altunkara dk. 81), Mert Çölgeçen, Bekir Can Kara (Alperen Aydın dk. 75), Atabey Çiçek (Ozan Papaker dk. 74)

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        Goller: Muhammet Enes Gök (dk. 3), Atabey Çiçek (dk. 25), Serhat Enes Çalışan (dk. 90+4) (Erzincanspor), Hakkı Türker (dk. 11) (Sakaryaspor)

        Sarı kartlar: Atabey Çiçek, Oğuz Güçtekin, Serhat Enes Çalışan (Erzincanspor), Hasan Bilal (Sakaryaspor)

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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