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        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri 20. Kunduz Yağlı Güreşleri Vezirköprü'de kortej yürüyüşüyle başladı

        20. Kunduz Yağlı Güreşleri Vezirköprü'de kortej yürüyüşüyle başladı

        –Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bu yıl 20'ncisi düzenlenen ve Kunduz Yağlı Güreşleri, düzenlenen kortej yürüyüşüyle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2026 - 19:47 Güncelleme:
        20. Kunduz Yağlı Güreşleri Vezirköprü'de kortej yürüyüşüyle başladı

        –Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bu yıl 20'ncisi düzenlenen ve Kunduz Yağlı Güreşleri, düzenlenen kortej yürüyüşüyle başladı.

        Çamlık Parkı'ndan başlayan kortej, Köprülü Mehmet Paşa Parkı'nda sona erdi.

        Hafta sonu Kunduz Boğazı Festival Alanı'nda gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye'nin farklı illerinden gelen bin 329 sporcunun er meydanına çıkması bekleniyor.

        Kortej yürüyüşüne, Vezirköprü Kaymakamı Bayram Yıldız, Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, Kunduz güreş ağası Hüseyin Güler, protokol üyeleri ve sporcular katıldı.






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