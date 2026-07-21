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        36. Uluslararası Samsun Halk Oyunları Festivali başladı

        Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 36. Uluslararası Samsun Halk Oyunları Festivali başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 22:35 Güncelleme:
        36. Uluslararası Samsun Halk Oyunları Festivali başladı

        Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 36. Uluslararası Samsun Halk Oyunları Festivali başladı.

        Festivale Türkiye'nin yanı sıra Meksika, Sırbistan, Adige Cumhuriyeti, Rusya, Polonya, Bulgaristan, Bosna Hersek, Moldova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Slovakya ve Gürcistan’dan gelen halk dansları ekipleri katıldı. Festivalin açılış kortejinde ekipler, yaklaşık 2 kilometre boyunca gösteri yaparak yürüdü.

        Renkli görüntülerin yaşandığı kortej yürüyüşünün ardından Çobanlı İskelesi önünde kurulan alanda ekipler gösterilerini sundu.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu yıl festivalin 36'ncısını düzenlediklerini hatırlattı.

        Dünyanın farklı coğrafyalarından kültürleri Samsun'da buluşturduklarını anlatan Doğan, "Bu festival kültürler arası birlikte olmayı da beraberinde getiriyor. İnsanlarımız burada farklı ülkelerin kültürlerini tanımış, her ülkeden insanlar ile beraber olmuş oluyorlar. Samsun'un ahenkli bir şehir olmasına da çok vurgu yapan bir durum bu aslında. Böylelikle hem kültürlerimiz birbirini tanımış hem de Samsun'umuzun reklamını yapmış oluyoruz. Kurtuluş mücadelesinin başladığı şehir olmasının yanı sıra aynı zamanda misafirperverliğiyle çok ünlü bir şehir. Dolayısıyla da her gelen etkinliklerimize katılan ekiplerimiz gelecek yıl da tekrar gelmeye çok arzuluyorlar." diye konuştu.

        Doğan, bu yılki festivale ilk kez katılan ülkeler olduğunu vurgulayarak, "İnşallah Samsun'umuzdan hep güzel duygularla, güzel anlarla ayrılırlar, güzel anılarla ayrılmalarını istiyoruz. Samsunluların bu festivale çok büyük bir desteği var, katkısı var. Festivale büyük ilgi göstererek bize destek oluyorlar. Çevre illerden de festivalimize çok sayıda vatandaşımız geliyor." ifadesini kullandı.



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