Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri AK Parti Ankara Milletvekili Baykoç Havza'yı ziyaret etti

        AK Parti Ankara Milletvekili Baykoç Havza'yı ziyaret etti

        AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Samsun'un Havza ilçesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2026 - 16:24 Güncelleme:
        AK Parti Ankara Milletvekili Baykoç Havza'yı ziyaret etti

        AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Samsun'un Havza ilçesini ziyaret etti.

        Baykoç, AK Parti Havza İlçe Başkanlığında düzenlenen toplantıya katılarak, ilçe başkanı Aziz Pekşen, gençlik kolları Başkanı Abdulbaki Akay ve partililerle bir araya geldi.

        Baykoç, daha sonra Belediye Başkan Vekili Ömer Faruk Çöerkçioğlu ve Pekşen ile esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet edip sorun ve isteklerini dinledi.

        Esnaf ziyareti sırasında 19 Eylül Gaziler Günü programından dönen gazilerle karşılaşan Baykoç, gazilerle bir süre sohbet etti.

        Daha sonra Memduhiye Mahallesi'nde üye ziyareti gerçekleştirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen teşekkür belgeleri veren Baykoç, 2020'de Van'ın Çatak ilçesinde terör operasyonunda şehit düşen Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top'un ailesini de ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trabzonspor, Galatasaray'ı 4 golle yıktı!
        Trabzonspor, Galatasaray'ı 4 golle yıktı!
        Trabzonspor'da Salah resitali!
        Trabzonspor'da Salah resitali!
        Trabzonspor'dan G.Saray'a 'kedi' göndermesi!
        Trabzonspor'dan G.Saray'a 'kedi' göndermesi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD takvimi belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD takvimi belli oldu
        Büyükçekmece'de toprak kayması
        Büyükçekmece'de toprak kayması
        Kozinoğlu soruşturmasında yeni ifade detayları
        Kozinoğlu soruşturmasında yeni ifade detayları
        İstanbul’da fuhuş operasyonu
        İstanbul’da fuhuş operasyonu
        Fon soruşturmasında 5 yeni gözaltı
        Fon soruşturmasında 5 yeni gözaltı
        Kurtulmuş’tan dil hassasiyeti çağrısı
        Kurtulmuş’tan dil hassasiyeti çağrısı
        Fatih’teki döviz ofisi saldırısında 6 tutuklama
        Fatih’teki döviz ofisi saldırısında 6 tutuklama
        Köpekleri ezip yoluna devam etti
        Köpekleri ezip yoluna devam etti
        Destek Holding'in patronunun ifadesi ortaya çıktı
        Destek Holding'in patronunun ifadesi ortaya çıktı
        "Şampiyonluğa inanıyoruz"
        "Şampiyonluğa inanıyoruz"
        Kozinoğlu’nun koğuş arkadaşlarının görüntüleri
        Kozinoğlu’nun koğuş arkadaşlarının görüntüleri
        Bakan Tekin'den öğretmenlere önlük şartıyla ilgili açıklama
        Bakan Tekin'den öğretmenlere önlük şartıyla ilgili açıklama
        Piknik tüplü vahşet! İkizleri bekliyormuş
        Piknik tüplü vahşet! İkizleri bekliyormuş
        Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Metrekareye 100 kg yağış düştü! Rize’de yağmur sele döndü
        Metrekareye 100 kg yağış düştü! Rize’de yağmur sele döndü
        Beşiktaş'ın rakibi Amedspor!
        Beşiktaş'ın rakibi Amedspor!
        Fenerbahçe'nin konuğu Eyüpspor!
        Fenerbahçe'nin konuğu Eyüpspor!

        Benzer Haberler

        Samsun'da yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
        Samsun'da yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
        Bafra'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
        Bafra'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
        Samsun ve çevre illerde 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
        Samsun ve çevre illerde 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
        19 Eylül Gaziler Günü Havza'da kutlandı
        19 Eylül Gaziler Günü Havza'da kutlandı
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, Samsun'da konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, Samsun'da konuştu:
        Samsun'da özel gereksinimli bireylere yönelik doğa kampı düzenlendi
        Samsun'da özel gereksinimli bireylere yönelik doğa kampı düzenlendi