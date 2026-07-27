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        AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı KapıkayaFest'e katıldı

        AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali'nin marka değerini her yıl daha da yükselttiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 10:35 Güncelleme:
        AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı KapıkayaFest'e katıldı

        AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali'nin marka değerini her yıl daha da yükselttiğini söyledi.

        Bafra Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl yedincisi düzenlenen festivalin son gününde festival alanını ziyaret eden Milletvekili Kırcalı, alandaki vatandaşlarla görüştü ve etkinlikleri takip etti.

        Festivalin bölge tanıtımına katkı sağladığını belirten Milletvekili Orhan Kırcalı, "Kapıkaya'da vatandaşlarımızla selamlaşarak sohbet ettik, festivali hep birlikte takip ettik. Hemşehrilerimizin ilgisi, KapıkayaFest'in birlik ve beraberlik ruhunu bir kez daha ortaya koydu. KapıkayaFest marka değerini her yıl daha da yükseltiyor. Bu organizasyonun hayata geçirilmesinde emeği bulunan Bafra Belediye Başkanımız Hamit Kılıç nezdinde tüm belediye çalışanlarımıza, katkı sunan kamu kurum ve kuruluşlarımıza ve katılan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

        Doğa ve spor tutkunlarının katıldığı organizasyon, Bafra'nın doğal ve kültürel ögelerinin tanıtımıyla tamamlandı.

        Etkinlik alanındaki ziyarete AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı'nın yanı sıra Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, AK Parti Samsun İl Başkan Yardımcısı Haluk Bülbül ve AK Parti Bafra İlçe Başkanı İbrahim Semiz katıldı.

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