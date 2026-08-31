Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev değişikliği

Kayabaşı, İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini devralacak Gün'e de yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Kaymakam Kayabaşı, görev süresi boyunca ilçenin huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarından dolayı Aktaş'a teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Görev yeri değişen İlçe Emniyet Amiri Ramazan Aktaş ile Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Gün, Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı'nı makamında ziyaret etti.

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