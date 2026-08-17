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        Alaçam'da Geyikkoşan Yaz Konserleri düzenlenecek

        Samsun'un Alaçam ilçesinde, Alaçam Belediyesi tarafından "Geyikkoşan Yaz Konserleri" düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 14:47 Güncelleme:
        Alaçam'da Geyikkoşan Yaz Konserleri düzenlenecek

        Samsun'un Alaçam ilçesinde, Alaçam Belediyesi tarafından "Geyikkoşan Yaz Konserleri" düzenlenecek.

        Geyikkoşan Plajı'nda gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında iki gün boyunca konser ve gösteriler yapılacak.

        Etkinliklerin ilk gününde, 18 Ağustos Salı günü saat 21.00'de Safa Sarı ve Atakan Çelik sahne alacak. "Çok Güzel Hareketler Bunlar" programıyla tanınan ikili, "SonKiÜçDört" adlı müzikli stand-up gösterisini izleyicilerle buluşturacak.

        Programın ikinci gününde, 19 Ağustos Çarşamba günü saat 20.00'de Burçe Bozkurt konser verecek.

        Aynı gün saat 21.00'de ise Rafet El Roman, Geyikkoşan Plajı'nda sahne alacak.

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        Ücretsiz gerçekleştirilecek etkinliklere vatandaşların katılımı bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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