Alaçam'da Geyikkoşan Yaz Konserleri düzenlenecek

Etkinliklerin ilk gününde, 18 Ağustos Salı günü saat 21.00'de Safa Sarı ve Atakan Çelik sahne alacak. "Çok Güzel Hareketler Bunlar" programıyla tanınan ikili, "SonKiÜçDört" adlı müzikli stand-up gösterisini izleyicilerle buluşturacak.

Geyikkoşan Plajı'nda gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında iki gün boyunca konser ve gösteriler yapılacak.

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