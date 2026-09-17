Alaçam'da vatandaşlar sağlıklı yaşam hakkında bilgilendirildi

Çalışma kapsamında vatandaşlara bilgilendirici broşür ve çeşitli materyal de dağıtıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Toplum Sağlığı Merkezi personeli ve gezici sağlık aracı ile vatandaşlar tütün ve tütün ürünleriyle mücadele, dumansız hava sahası, bağımlılıklardan korunma, anne ve bebek sağlığı, emzirmenin önemi ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları konularında bilgilendirildi.

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