Ali Kale Turistik Tesisleri yaz sezonunda hizmet vermeye devam ediyor

Bafra Belediyesi Ali Kale Turistik Tesisleri, yaz döneminde vatandaşlara hizmet veriyor.



Gündüz saatlerinde havuz hizmeti sunulan tesiste, akşam saatlerinde dinlenme imkanı sağlanıyor.



Tesis bünyesindeki havuz, pazar ve pazartesi günleri erkeklere;, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri ise kadınlara hizmet veriyor.



Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, tesisin Bafra Millet Bahçesi ile bütünlük içinde hizmet verdiğini belirtti.



Tesisin yaz boyunca ziyaret edildiğini ifade eden Kılıç, "Gündüz saatlerinde havuzun keyfini çıkaran vatandaşlarımız, akşam saatlerinde ise aileleri ve sevdikleriyle bir araya gelerek vakit geçiriyor. Doğayla iç, içe konumu, ferah ortamı ve sunduğu imkanlarla yazın adreslerinden biri olan tesisimize tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

