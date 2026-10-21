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        Atakum Belediyesi'nden kamuoyu duyurusu

        – Samsun'un Atakum Belediyesi, Yeni Parti Samsun İl Başkanlığı ön seçimlerine ilişkin basına yansıyan iddialar üzerine kamuoyu duyurusunda bulunarak, söz konusu iddialar nedeniyle hukuki süreç başlattıklarını duyurdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 17:36 Güncelleme:
        Atakum Belediyesi'nden kamuoyu duyurusu

        – Samsun’un Atakum Belediyesi, Yeni Parti Samsun İl Başkanlığı ön seçimlerine ilişkin basına yansıyan iddialar üzerine kamuoyu duyurusunda bulunarak, söz konusu iddialar nedeniyle hukuki süreç başlattıklarını duyurdu.

        Atakum Belediyesi’nden konu hakkında yapılan kamuoyu duyurusunda, "18 Ekim Pazar günü, belediyemize ait Atakum Belediyesi Eğitim ve Eğlence Merkezi’nde yapılan Yeni Parti Samsun İl Başkanlığı ön seçimlerine ilişkin basına yansıyan iddialar üzerine kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur. ‘Güvenlik kameralarının oy verme kabinlerine yönlendirildiği’ iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Tesisteki kameralar genel güvenlik amacıyla sabit olarak konumlandırılmış olup seçim öncesinde ve sırasında açılarında hiçbir değişiklik yapılmamıştır. Sandık, kabin yerleşimi ve seçim organizasyonuna kurumumuzun hiçbir müdahalesi olmamıştır’ ifadeleri yer aldı.

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        "Odada bulunan kişiler kamera kayıtlarından tespit edildi"

        Söz konusu iddialar hakkında bilgi verilen duyuruda ayrıca şu ifadeler yer aldı:

        "Fotoğraflardaki monitör ekranında görülen tarih ve saat bilgisine göre görüntüler 18.10.2026 günü saat 09:57:54, 09:58:27 ve 09:58:49’da çekilmiştir. O anda odada bulunan kişiler kamera kayıtlarından tespit edilmiştir. Bu eylem, kurumumuzun bilgisi ve talimatı dışında gerçekleşmiş şahsi ve yetkisiz bir girişimdir. Eylemi gerçekleştirenler hakkında gerekli hukuki süreç başlatılmış olup sürecin yasal merciler nezdinde takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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