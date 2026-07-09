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        Bafra Belediye Başkanı Kılıç, birim müdürleriyle KapıkayaFest hazırlıklarını değerlendirdi

        Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, yaklaşan 7. Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali (KapıkayaFest) öncesinde birim müdürleri ile istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 09:40 Güncelleme:
        Bafra Belediye Başkanı Kılıç, birim müdürleriyle KapıkayaFest hazırlıklarını değerlendirdi

        Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, yaklaşan 7. Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali (KapıkayaFest) öncesinde birim müdürleri ile istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

        Toplantıda, geçen yıl elde edilen tecrübeler doğrultusunda festivalin daha kapsamlı, güvenli ve başarılı organizasyon olması adına yürütülecek çalışmalar ele alındı.

        Hazırlıklar kapsamında görev alacak ekiplerin koordinasyonu, katılımcı güvenliği, ulaşım, temizlik, sağlık ve teknik hizmet planlamaları detaylı şekilde konuşuldu.

        Ayrıca konser, kamp ve karavan alanları, yeme-içme noktaları ile spor müsabakalarına ilişkin tedbirler de gözden geçirildi.

        Kılıç, festivalin her geçen yıl büyüyerek ulusal ve uluslararası ölçekte daha fazla ilgi gördüğünü belirtti.

        Hazırlıkların titizlikle sürdürüldüğünü anlatan Kılıç, "Doğayı, sporu ve kültürü bir araya getiren 7. Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali'mizi bu yıl da en güzel şekilde gerçekleştirmek için tüm birimlerimizle yoğun hazırlık süreci yürütüyoruz. Amacımız, ilçemize gelecek tüm misafirlerimizi güvenli, huzurlu ve nitelikli bir festival atmosferinde ağırlamaktır. Yerli ve yabancı ziyaretçilerimize sunulacak hizmetlerin en üst seviyede sağlanması için gerekli tüm önlemleri alıyoruz." ifadelerini kullandı.



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