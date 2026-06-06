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        Bafra Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

        Bafra Belediyesi Personel AŞ ile Belediye-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 11:09 Güncelleme:
        Bafra Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

        Bafra Belediyesi Personel AŞ ile Belediye-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, hizmet binası önünde işçiler tarafından karşılandı.

        Toplu iş sözleşmesi protokolü, Kılıç ile Belediye-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Taha Yasin Mutlu tarafından imzalandı.

        15 Nisan 2026 - 14 Ocak 2029 tarihlerini kapsayan toplu iş sözleşmesine göre, Bafra Belediyesi Personel AŞ çalışanlarının aile ve çocuk, yemek, öğrenim, bayram, evlenme ve doğum yardımları ile kıdem zammında iyileştirmeler yapıldı.

        Kılıç, aylardır titizlikle yürütülen sürecin sonunda toplu iş sözleşmesini imzaladıklarını söyledi.

        Çalışanların haklarını her zaman gözettiklerini belirten Kılıç, "İşçinin alın teri kurumadan ücretinin ödenmesini savunan bir inançtan geliyoruz. Göreve geldiğimiz günden beri hep çalışanımızın lehine adımlar attık. Personelimizin sendikal haklarını teslim ederek müzakereleri tarafların memnuniyetiyle sonuçlandırdık. Sözleşmenin işçi kardeşlerime ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.



        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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