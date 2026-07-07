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        Bafra Gençlik Merkezinde yaz Kur'an-ı Kerim kursu başladı

        Samsun'da Bafra Gençlik Merkezi bünyesinde açılan yaz Kur'an-ı Kerim kursu başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 11:17 Güncelleme:
        Bafra Gençlik Merkezinde yaz Kur'an-ı Kerim kursu başladı

        Samsun'da Bafra Gençlik Merkezi bünyesinde açılan yaz Kur'an-ı Kerim kursu başladı.

        Hafta içi her gün 09.00-13.00 saatlerinde düzenlenen ve 135 öğrencinin kayıt yaptırdığı kursta, öğrencilere günde 3 ders saati eğitim veriliyor.

        Eğitimlerin ardından öğrenciler gençlik merkezinin etkinlik alanlarında müzik, resim, inovasyon atölyesi ve spor faaliyetlerine katılıyor.

        Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, kursta Kur'an eğitimi, temel dini bilgiler, peygamber efendimizin hayatı ve değerler eğitiminin yanı sıra bağımlılık eğitimleri ve geziler ile sosyal etkinlikler düzenleneceğini anlatarak, gençleri dolu dolu bir programla buluşturacaklarını kaydetti.

        İlçe Müftülüğü tarafından görevlendirilen 3 erkek ve 2 kadın eğitmenin görev yaptığı yaz Kur'an kursu, 14 Ağustos'ta sona erecek.



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