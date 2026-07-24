Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Bafra Ovası'nda karpuz hasadı devam ediyor

        Bafra Ovası'nda karpuz hasadı devam ediyor

        Samsun'un Bafra ilçesinde yaklaşık 12 bin 500 dekar alanda yetiştirilen karpuzun hasadı devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 12:45 Güncelleme:
        Bafra Ovası'nda karpuz hasadı devam ediyor

        Samsun'un Bafra ilçesinde yaklaşık 12 bin 500 dekar alanda yetiştirilen karpuzun hasadı devam ediyor.

        Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, AA muhabirine, Bafra Ovası'nda yaklaşık 12 bin 500 dekar alanda karpuz üretimi yapıldığını söyledi.

        Nisan ayında örtü altı olarak ekilen karpuzda 15 Temmuz'dan itibaren hasada başladıklarını aktaran Tosuner, "Bafra karpuzu Türkiye'de kilogramı en düşük karpuzdur. Bafra karpuzunun en büyüğü 12 kilogram gelir. Bunun nedeni ise Bafra'nın yüzde 90'ının kara toprak üzerine kurulu bir ovaya sahip olmasıdır." dedi.

        Tosuner, ovada dekar başına verimin 7-8 ton civarında olduğunu belirterek, "Bafra karpuzunun 12 kilogram olanı, yüzde 1'i bulmaz. Genelde 7-8 kilogram arasındadır. Buradan Ankara, İstanbul ve Karadeniz'in tamamına karpuz sevkiyatı oluyor. Bunun yanında Gürcistan'a da gönderiliyor." ifadelerini kullandı.

        Karpuzun tanesinin tarlada 5 liradan satıldığını anlatan Tosuner, "Karpuz tüketenler Bafra karpuzunu tercih etsin. Her şeyi mükemmel, kabuk inceliği, lezzeti..." diye konuştu.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özgür Özel'den ilk açıklama
        Özgür Özel'den ilk açıklama
        CHP'de 91 istifa! Yeni Parti kuruldu
        CHP'de 91 istifa! Yeni Parti kuruldu
        Yeni Parti'ye ilişkin Kılıçdaroğlu'ndan ilk mesaj
        Yeni Parti'ye ilişkin Kılıçdaroğlu'ndan ilk mesaj
        Meclis'te sandalye sayısı değişti... TBMM'de son dağılım
        Meclis'te sandalye sayısı değişti... TBMM'de son dağılım
        Zayıflama iğneleriyle ilgili kritik uyarı!
        Zayıflama iğneleriyle ilgili kritik uyarı!
        UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi!
        UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi!
        Askere giden işçinin hakları
        Askere giden işçinin hakları
        Dev projenin ihale tarihi belli oldu
        Dev projenin ihale tarihi belli oldu
        Fenerbahçe'nin Leao teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin Leao teklifini duyurdular!
        "Adım attı ben de kabul ettim"
        "Adım attı ben de kabul ettim"
        Biri katil diğeri maktul! Cani komşu!
        Biri katil diğeri maktul! Cani komşu!
        'Sihirli Annem'in 'Toprak'ı evleniyor
        'Sihirli Annem'in 'Toprak'ı evleniyor
        Sert düzeltme vatandaşı altından soğuttu
        Sert düzeltme vatandaşı altından soğuttu
        Hayranlarını şaşırttı
        Hayranlarını şaşırttı
        Felaket bölgeleri tatil oldu!
        Felaket bölgeleri tatil oldu!
        15 yaşındaki kız çocuğundan 101 bin TL'lik ceza pozu!
        15 yaşındaki kız çocuğundan 101 bin TL'lik ceza pozu!
        ECB yeni banknotlar için oylama başlattı
        ECB yeni banknotlar için oylama başlattı
        Ayasofya'da tarihin en kapsamlı restorasyonu
        Ayasofya'da tarihin en kapsamlı restorasyonu
        4 isim bugün ifade verecek
        4 isim bugün ifade verecek
        "Beşiktaş ilk adımı doğru attı!"
        "Beşiktaş ilk adımı doğru attı!"

        Benzer Haberler

        Samsun'da devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Samsun'da devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Canik'ten gençlere ücretsiz kurs desteği
        Canik'ten gençlere ücretsiz kurs desteği
        Samsun Sporcu Eğitim Merkezi sporcuları 4 altın madalya kazandı
        Samsun Sporcu Eğitim Merkezi sporcuları 4 altın madalya kazandı
        Husumetlisini tabancayla yaraladı
        Husumetlisini tabancayla yaraladı
        Şehit babasına kapalı yöntemle kalp kapağı değişimi
        Şehit babasına kapalı yöntemle kalp kapağı değişimi
        Sulak alanlarda doğal olarak yetişen "goga otu" çiftçilerin gelir kapısı ol...
        Sulak alanlarda doğal olarak yetişen "goga otu" çiftçilerin gelir kapısı ol...