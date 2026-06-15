Bafra'da 22. Geleneksel Sünnet Şöleni başvuruları başladı

Samsun'un Bafra ilçesinde, Bafra Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen geleneksel sünnet şöleninin 22'ncisi için başvurular başladı.



Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinasyonunda organize edilen şölen için başvurular 15 Temmuz Çarşamba gününe kadar kabul edilecek.



Etkinlik kapsamında Bafra'da ikamet eden, maddi imkanı bulunmayan 6 yaş ve üzeri çocukların sünnet işlemleri, hastane ortamında modern cerrahi yöntemlerle ücretsiz gerçekleştirilecek.



Şölenden yararlanmak isteyen aileler, Bafra Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne başvurarak gerekli form ve belgeleri teslim edebilecek.



İlerleyen günlerde düzenlenecek şölenin tarihi belediye tarafından duyurulacak.



Aileler, detaylı bilgi için 0543 605 06 15 numaralı hattan bilgi alabilecek.

