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        Bafra'da 6. Geleneksel Satranç Turnuvası başladı

        Bafra Belediyesi tarafından Türkiye Satranç Federasyonu koordinasyonunda, Satranç İlçe Temsilciliklerinin katkılarıyla düzenlenen 6. Geleneksel Satranç Turnuvası başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 12:41 Güncelleme:
        Bafra'da 6. Geleneksel Satranç Turnuvası başladı

        Bafra Belediyesi tarafından Türkiye Satranç Federasyonu koordinasyonunda, Satranç İlçe Temsilciliklerinin katkılarıyla düzenlenen 6. Geleneksel Satranç Turnuvası başladı.

        Alparslan Türkeş Parkı Sosyal Tesisleri'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı temasıyla gerçekleştirilen organizasyona 28 farklı ilden 200 sporcu katıldı.

        Farklı yaş grupları ile kategorilerde düzenlenen turnuvanın ilk gününde sporcular dereceye girebilmek için mücadele etti.

        Turnuvanın açılışında konuşan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, farklı illerden gelen sporcuları ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek şunları söyledi:

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        "Satranç, sabrı, dikkati ve doğru karar verebilmeyi öğreten önemli bir spor dalı. İlk turnuvadan altıncısına kadar geçen süreçte ve ilçemizde düzenlediğimiz çeşitli sportif faaliyetlere gösterilen talep ve katılım, Bafra'mızın tercih edilen bir spor destinasyonu olduğunu bizlere göstermektedir. Bafra Belediyesi olarak farklı branşlarda edindiğimiz tecrübelerle Bafra'mızı sporun ve sporcunun buluşma noktası haline getirmeye devam ediyoruz. Ayrıca düzenlediğimiz etkinliklerle ilçemizdeki gençlerimizin de sporun aktif katılımcıları olmasına gayret ediyoruz. Bugün burada heyecanına ortak olduğumuz tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."

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        Dereceye giren sporculara ödülleri, müsabakaların tamamlanmasının ardından düzenlenecek törenle verilecek.

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