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        Bafra'da Ali Kale Turistik Tesisleri yüzme havuzu açılıyor

        Samsun'un Bafra ilçesinde belediye tarafından yenileme çalışmaları tamamlanan Ali Kale Turistik Tesisleri yüzme havuzu, 21 Haziran Pazar günü hizmete açılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 20:30 Güncelleme:
        Bafra'da Ali Kale Turistik Tesisleri yüzme havuzu açılıyor

        Samsun'un Bafra ilçesinde belediye tarafından yenileme çalışmaları tamamlanan Ali Kale Turistik Tesisleri yüzme havuzu, 21 Haziran Pazar günü hizmete açılacak.

        Bafra Belediyesi tarafından bakımdan geçirilen tesise, engelli bireylerin faydalanabilmesi için özel asansör sistemi kuruldu.

        Her gün 10.45-16.00 saatleri arasında açık olacak havuz, haftanın belirli günlerinde kadın ve erkeklere ayrı hizmet verecek.

        Tesis pazar, pazartesi ve salı günleri erkeklere, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri ise kadınlara açık olacak.

        Abonelik sistemine geçilen tesiste girişler kartlı sistemle yapılacak, abonesiz girişe izin verilmeyecek.

        Tesiste 18 yaş altındaki engelli çocukların aile refakati olmadan havuzu kullanmasına izin verilmeyecek.

        Açılışa özel olarak 21 Haziran Pazar günü erkeklerden, 24 Haziran Çarşamba günü ise kadınlardan giriş ücreti alınmayacak.

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