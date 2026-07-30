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        Bafra'da öğrenciler Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ni gezdi

        Samsun'un Bafra ilçesinde Bafra Gençlik Merkezi Yaz Kulübü öğrencileri, kültür gezileri kapsamında Bafra Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 13:33 Güncelleme:
        Bafra'da öğrenciler Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ni gezdi

        Samsun'un Bafra ilçesinde Bafra Gençlik Merkezi Yaz Kulübü öğrencileri, kültür gezileri kapsamında Bafra Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ni ziyaret etti.

        Gençlerin tarih bilincini artırmak ve yaşadıkları şehri daha yakından tanımalarını sağlamak amacıyla düzenlenen gezide öğrenciler müzedeki eserleri inceledi.

        Bafra Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde görevli uzman Hasan Dikmen, öğrencilere Bafra ve çevresinde yapılan kazılarda bulunan eserler hakkında bilgi verdi.

        Dikmen, Tunç Çağı'ndan Osmanlı dönemine kadar uzanan eserler ile etnografya bölümünde yer alan dokuma, bakır işlemeciliği ve yöresel kıyafetleri öğrencilere tanıttı.

        Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan yaptığı açıklamada, "Gençlerimizin kültürel mirasımıza sahip çıkması için müze ve ören yeri ziyaretlerimizi Yaz Kulübü boyunca sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

        Geziye katılan öğrenciler, tarihi eserleri yerinde görmenin kendileri için faydalı olduğunu belirterek yetkililere teşekkür etti.

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