Bafra'da "Temelden İleriye Fonksiyonel Tıp Diyetisyenliği" semineri düzenlendi

Samsun'un Bafra ilçesinde Uzman Diyetisyen Zübeyde Semiz tarafından "Temelden İleriye Fonksiyonel Tıp Diyetisyenliği" semineri düzenlendi.



Bafra Belediyesi Kültür Merkezi'nde başlayan seminerde, fonksiyonel beslenmenin bilimsel temelleri ve sağlık üzerindeki etkileri ele alındı.



Etkinlikte Uzman Diyetisyen Zübeyde Semiz, fonksiyonel beslenmede biyokimyasal denge, bağırsak sağlığı ve detoksifikasyon konularında bilgi verdi.



Seminerde, ayrıca bağırsak mikrobiyotası ve beslenme ilişkisi, SIBO, SIFO, IBS, geçirgen bağırsakta diyet planlama, glüten sensitivitesi ve klinik vaka analizleri üzerinde duruldu.



Seminerin son bölümünde yapılan çekilişle, 3 katılımcıya bir ay süreli ücretsiz "bağırsak mikrobiyotası fonksiyonel beslenme tedavi uygulaması" verileceği belirtildi.

