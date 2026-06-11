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        Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, mahalle toplantısına katıldı

        Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Vatandaş soruyor başkan cevaplıyor" programı kapsamında Belediye Evleri Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 13:58 Güncelleme:
        Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, mahalle toplantısına katıldı

        Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Vatandaş soruyor başkan cevaplıyor" programı kapsamında Belediye Evleri Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

        Canik Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sandıkçı, Belediye Evleri Mahallesi'nde gerçekleştirilen programda mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi.

        Sandıkçı, ilçede yapımı devam eden ve kazandırılması hedeflenen projeler hakkında da bilgi paylaştı.

        Canik'te yeni projeleri hizmete sunmaya devam ettiklerini, çalışmaların yol haritasını vatandaşlarla belirlediklerini belirten Sandıkçı, "Canik Belediyesinde yapay zeka destekli çözüm merkezi hizmete sunuldu. Ocak ve haziran ayları arasında Belediye Evleri Mahallesi'nden gelen çağrıların yüzde 97'sini çözüme kavuşturduk. Yapay zeka sistemimizle taleplere yönelik çalışmalar ve çalışmalarda gelinen aşamalara yönelik hemşehrilerimize bilgi veriyoruz." ifadesini kullandı.

        Eğitim ve sosyal projelere de değinen Sandıkçı, "Yaşamın her anına dokunan sosyal projelerimizle hemşehrilerimizin ve gençlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Özellikle aile kurumu ve aile bağlarını güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eğitimde öncü uygulamalara imza atarken, 'Güçlü aile, güçlü gelecek' ilkesiyle ailelerimize yönelik desteklerimize kesintisiz bir şekilde devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.

        Programa AK Parti Canik İlçe Başkanı Muhammed Emin Duran, MHP Canik İlçe Başkanı Mahmut Livaoğlu, Canik Belediye Meclis Üyeleri ve muhtarlar katıldı.



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