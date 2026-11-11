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        Canik Belediye Başkanı Sandıkçı, Uludağ Mahallesi Semt Pazarı'nı ziyaret etti

        Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Uludağ Mahallesi Semt Pazarı'nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 15:47 Güncelleme:
        Canik Belediye Başkanı Sandıkçı, Uludağ Mahallesi Semt Pazarı'nı ziyaret etti

        Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Uludağ Mahallesi Semt Pazarı'nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Canik Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Uludağ Mahallesi Semt Pazarı'nda pazar esnafı ve vatandaşlarla buluşan Sandıkçı, vatandaşların taleplerini ve önerilerini dinledi.

        Esnafa hayırlı işler dileğinde bulunan Sandıkçı, "İlçemizde hemşehrilerimizle ve esnaf kardeşlerimizle buluşmayı sürdürüyoruz. Hem gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde hem de düzenlediğimiz mahalle toplantılarında hemşehrilerimizin taleplerini ve önerilerini dinliyoruz. Canik'imizde yapımını planladığımız ve sürdürdüğümüz çalışmalar üzerine istişarelerde bulunuyoruz. Ortak akıl anlayışıyla yeni projeleri hizmete almayı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Ziyarete AK Parti Canik İlçe Başkanı Muhammed Emin Duran da katıldı.

        Galeri
        Galeri

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