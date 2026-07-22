Canik Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, belediyenin araç filosunu yeni araçlarla güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti.





Sandıkçı, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşlara daha hızlı ve etkin hizmet sunma hedefiyle araç filosunu genişletmeye devam ettiklerini aktardı.





Yeni temizlik ve hizmet araçları ile iş makinelerinin ardından yeni bir arazözü daha araç filosuna dahil ettiklerini anlatan Sandıkçı, "Araç filosuna yönelik yatırımları sürdürerek araç filosunu 4 katına çıkardık. Eser ve hizmet seferberliğiyle çalışıyor, araç filomuza yeni araçlar kazandırmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.



Canik için çalışmayı, yeni projeleri ve yatırımları ilçeye kazandırmayı sürdürdüklerine işaret eden Sandıkçı, "Belediyemiz öz kaynaklarıyla araç filomuza kazandırdığımız arazözün ardından ise farklı hizmet alanlarına yönelik yeni araçlar için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Öz kaynaklarımızla yeni projeleri ve yatırımları hayata geçirmeye devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.

