Canik Belediyesinin çocuk ve gençlere yönelik ücretsiz spor eğitimleri sürüyor

Canik Belediyesi, çocuklar ve gençlere yönelik ücretsiz spor eğitimlerini sürdürüyor.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocukları ve gençleri farklı spor branşlarında ücretsiz eğitimlerle bir araya getirmeyi sürdüren Canik Belediyesi, ailelere yönelik etkinlikler de gerçekleştiriyor.





Çocukları ve gençleri evlerinin önünden alarak eğitim alanlarına götüren ücretsiz sporcu servisleri, uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerin ardından onları tekrar ailelerine ulaştırıyor.





Açıklamada görüşlerine yer verilen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, çocukları ve gençleri sporla tanıştırırken, aynı zamanda milli takımlara sporcu kazandırmayı sürdürdüklerini belirtti.





Spora yönelik projelerine yenileri eklediklerini dile getiren Sandıkçı, şunları kaydetti:





"Çocuklarımızı ve gençlerimizi sporla bir araya getiriyoruz. Ücretsiz sporcu servislerimizle çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim alanlarımıza ulaşımlarını sağlıyoruz. Eğitimlerin ardından kendilerini tekrar evlerine ulaştırıyoruz. Bireysel ve takım sporlarında uzman antrenörler eşliğinde ücretsiz eğitimlerimizi sürdürüyor, ayrıca sporcu yetenek taraması programıyla gençlerimizi ilgi alanları ve yeteneklerine göre spor branşlarına yönlendiriyoruz. Eğitimler ile sağlıklı yaşam ve bağımsız gelecek ile ilgili seminer ve konferans programları gerçekleştirmeyi sürdürüyoruz. Canik'te geleceğin şampiyon sporcularını yetiştirmeye devam ediyoruz."



