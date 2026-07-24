Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Canik Belediyesinin ücretsiz kurslarında gençler sınavlara hazırlanıyor

        Canik Belediyesinin ücretsiz kurslarında gençler sınavlara hazırlanıyor

        Canik Belediyesinin ücretsiz hazırlık kurslarında gençler uzman eğitmenler eşliğinde polis meslek eğitim merkezi (POMEM), Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), beden eğitimi ve spor yüksekokulu (BESYO) ve bekçilik sınavlarına hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 15:35 Güncelleme:
        Canik Belediyesinin ücretsiz kurslarında gençler sınavlara hazırlanıyor

        Canik Belediyesinin ücretsiz hazırlık kurslarında gençler uzman eğitmenler eşliğinde polis meslek eğitim merkezi (POMEM), Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), beden eğitimi ve spor yüksekokulu (BESYO) ve bekçilik sınavlarına hazırlanıyor.

        Canik Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde POMEM, MSÜ, BESYO ve bekçilik adayları, özel olarak oluşturulan parkur alanlarında sınavlara hazırlıklarını sürdürüyor.


        Kurslarda kondisyon ve ağırlık çalışması da yapan kursiyerler için ayrıca sağlıklı yaşam ve sağlıklı beslenme seminerleri de gerçekleştiriliyor.


        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, gençlerin istekleri doğrultusunda ücretsiz eğitim programlarına yenilerini eklemeye devam ettiklerini aktardı.

        Ücretsiz akademiye hazırlık kurslarında 16. eğitim döneminin devam ettiğini, gençlerle sınav heyecanına ortak olmayı sürdürdüklerini anlatan Sandıkçı, "Alanında uzman eğitmenler gözetiminde gerçekleştirdiğimiz eğitimlerde ayrıca gençlerimiz için bireysel çalışma takvimleri oluşturuyoruz. Canik'imizden ve çevre ilçelerden gençlerimizi kurslarımızda ağırlıyoruz. Hayallerine ve hedeflerine giden yolda genç kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        4 isim bugün ifade verecek
        4 isim bugün ifade verecek
        Özgür Özel'den ilk açıklama
        Özgür Özel'den ilk açıklama
        CHP'de 91 istifa! Yeni Parti kuruldu
        CHP'de 91 istifa! Yeni Parti kuruldu
        Yeni Parti'ye ilişkin Kılıçdaroğlu'ndan ilk mesaj
        Yeni Parti'ye ilişkin Kılıçdaroğlu'ndan ilk mesaj
        Meclis'te sandalye sayısı değişti... TBMM'de son dağılım
        Meclis'te sandalye sayısı değişti... TBMM'de son dağılım
        Askere giden işçinin hakları
        Askere giden işçinin hakları
        Maydanoz alarmı! Vaka sayısı 561'e ulaştı
        Maydanoz alarmı! Vaka sayısı 561'e ulaştı
        Yeni SPK yönetimi ceza yağdırıyor
        Yeni SPK yönetimi ceza yağdırıyor
        Beyaz peynirde listeria bakterisi çıktı
        Beyaz peynirde listeria bakterisi çıktı
        LGS'de 500 tam puan aldı! İşte hayalindeki lise...
        LGS'de 500 tam puan aldı! İşte hayalindeki lise...
        Futbolun patronu FIFA’nın yarım asırlık kirli oyunu
        Futbolun patronu FIFA’nın yarım asırlık kirli oyunu
        UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi!
        UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi!
        WSJ: Trump'ın sabrı tükendi, Tahran'a karşı intikam moduna geçti
        WSJ: Trump'ın sabrı tükendi, Tahran'a karşı intikam moduna geçti
        ABD'li Senatörden Mamdani'ye "palyaço" benzetmesi
        ABD'li Senatörden Mamdani'ye "palyaço" benzetmesi
        "Adım attı ben de kabul ettim"
        "Adım attı ben de kabul ettim"
        Zayıflama iğneleriyle ilgili kritik uyarı!
        Zayıflama iğneleriyle ilgili kritik uyarı!
        'Sihirli Annem'in 'Toprak'ı evleniyor
        'Sihirli Annem'in 'Toprak'ı evleniyor
        Fenerbahçe'nin Leao teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin Leao teklifini duyurdular!
        Hayranlarını şaşırttı
        Hayranlarını şaşırttı

        Benzer Haberler

        Covid-19 ölüm haritası çıkarıldı
        Covid-19 ölüm haritası çıkarıldı
        Uluslararası Samsun Open ATP Challenger 50 için geri sayım başladı
        Uluslararası Samsun Open ATP Challenger 50 için geri sayım başladı
        Samsun 859 vatandaşın mülkiyet sorunu çözüldü
        Samsun 859 vatandaşın mülkiyet sorunu çözüldü
        Havza Belediyesinde hibe araçlar için kurban kesildi
        Havza Belediyesinde hibe araçlar için kurban kesildi
        Başkan Kul: "Bin hayvan kapasiteli modern tesisi kısa sürede tamamlayacağız...
        Başkan Kul: "Bin hayvan kapasiteli modern tesisi kısa sürede tamamlayacağız...
        KapıkayaFest heyecanı: Gökyüzü şenlendi
        KapıkayaFest heyecanı: Gökyüzü şenlendi