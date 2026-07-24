Canik Belediyesinin ücretsiz kurslarında gençler sınavlara hazırlanıyor

Canik Belediyesinin ücretsiz hazırlık kurslarında gençler uzman eğitmenler eşliğinde polis meslek eğitim merkezi (POMEM), Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), beden eğitimi ve spor yüksekokulu (BESYO) ve bekçilik sınavlarına hazırlanıyor.



Canik Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde POMEM, MSÜ, BESYO ve bekçilik adayları, özel olarak oluşturulan parkur alanlarında sınavlara hazırlıklarını sürdürüyor.





Kurslarda kondisyon ve ağırlık çalışması da yapan kursiyerler için ayrıca sağlıklı yaşam ve sağlıklı beslenme seminerleri de gerçekleştiriliyor.





Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, gençlerin istekleri doğrultusunda ücretsiz eğitim programlarına yenilerini eklemeye devam ettiklerini aktardı.



Ücretsiz akademiye hazırlık kurslarında 16. eğitim döneminin devam ettiğini, gençlerle sınav heyecanına ortak olmayı sürdürdüklerini anlatan Sandıkçı, "Alanında uzman eğitmenler gözetiminde gerçekleştirdiğimiz eğitimlerde ayrıca gençlerimiz için bireysel çalışma takvimleri oluşturuyoruz. Canik'imizden ve çevre ilçelerden gençlerimizi kurslarımızda ağırlıyoruz. Hayallerine ve hedeflerine giden yolda genç kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.







