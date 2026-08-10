Canik'te çocuk ve gençler yaz spor okullarında buluşuyor

Canik Belediyesi tarafından çocuk ve gençlere yönelik düzenlenen ücretsiz yaz spor okulları devam ediyor.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hasan Doğan Spor ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen program kapsamında katılımcılara bireysel ve takım sporlarında eğitim veriliyor.



Çocuk ve gençlerin erken yaşta spor alışkanlığı kazanmasının amaçlandığı eğitimlerde, katılımcılar için ücretsiz servis hizmeti de sağlanıyor. Servislerle evlerinden alınan öğrenciler, eğitimlerin ardından yeniden ailelerine ulaştırılıyor.



Program kapsamında çocuk ve gençlere yönelik çeşitli sosyal etkinlikler de gerçekleştiriliyor.



Yaz ve kış spor okullarında eğitim alan çocuklar arasından spora ilgisi ve yeteneği bulunanların belediyenin spor kulübü bünyesinde çalışmalarını sürdürmelerine imkan sağlanıyor.



İlçede ayrıca çocuk ve gençlerin ilgi ve yeteneklerine uygun spor branşlarına yönlendirilmesi amacıyla sporcu yetenek taraması programı yürütülüyor.



Ücretsiz yaz spor okullarına ilişkin ayrıntılı bilgiye Canik Belediyesi Çözüm Merkezi'nden ulaşılabileceği bildirildi.

