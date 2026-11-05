Canik'te sağanak tedbirleri

Belediyeden yapılan açıklamada, sağanak yağışa karşı gerekli tedbirlerin sahada alınmaya devam ettiği belirtilirken, vatandaşların olası olumsuzluklar karşısında Canik Belediyesi Çözüm Merkezine ulaşabilecekleri hatırlatıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları doğrultusunda harekete geçen belediye ekipleri, gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanağa karşı sahada çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler, olası su baskınlarının önüne geçmek amacıyla cadde ve sokaklardaki mazgalları temizleyerek riskli bölgelerde kontroller gerçekleştiriyor.

Samsun'un Canik Belediyesi, ilçede etkili olan sağanak yağışa karşı mazgal temizliği ve bölge kontrollerini sürdürüyor.

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