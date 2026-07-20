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        Çarşamba TSO Başkanı Ayhan Sonkaya, Hanedan Engelli Bakım Merkezi'ni ziyaret etti

        Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ayhan Sonkaya, Ayvacık ilçesinde faaliyet gösteren Hanedan Engelli Bakım Merkezi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 19:36 Güncelleme:
        Çarşamba TSO Başkanı Ayhan Sonkaya, Hanedan Engelli Bakım Merkezi'ni ziyaret etti

        Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ayhan Sonkaya, Ayvacık ilçesinde faaliyet gösteren Hanedan Engelli Bakım Merkezi'ni ziyaret etti.

        Sonkaya, ziyarette merkez yöneticileri Hatice Tosun ve Arife Tosun ile bir araya gelerek merkezin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Özel gereksinimli bireylerin güvenli, huzurlu ve kaliteli bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri adına yapılan yatırımın son derece kıymetli olduğunu ifade eden Sonkaya, şöyle konuştu:

        "Özel gereksinimli bireylerimizin güvenli, huzurlu ve kaliteli bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri adına yapılan bu yatırım son derece kıymetlidir. Aynı zamanda bölge ekonomisine sağladığınız istihdam da çok değerlidir. Sosyal sorumluluk anlayışıyla yürüttüğünüz bu örnek çalışmalardan dolayı sizleri tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum."






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