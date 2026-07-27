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        Debisi düşen Kızılırmak Nehri'nin ortasında balık tutmaya çalıştılar

        Samsun'un Bafra ilçesinde, Kızılırmak Nehri'nin debisinin düşmesini fırsat bilen amatör balıkçılar nehrin ortasında balık tutmaya çalıştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 19:20 Güncelleme:
        Debisi düşen Kızılırmak Nehri'nin ortasında balık tutmaya çalıştılar

        Samsun'un Bafra ilçesinde, Kızılırmak Nehri'nin debisinin düşmesini fırsat bilen amatör balıkçılar nehrin ortasında balık tutmaya çalıştı.

        Barajda su tutulmasıyla Kızılırmak Nehri'nin debisi düştü.

        Ortaya çıkan kayalıkların üzerinde ilerleyerek nehrin ortasına kadar gelen balıkçılar oltalarıyla balık avlamaya çalıştı.

        Nehrin sığlaşan alanlarında kuşların da yem aradığı görüldü.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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