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        Doktor tavsiyesiyle tanıştığı minyatür sanatıyla yaşam sevincini yeniden kazandı

        FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Samsun'da sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü süreçte minyatür kursuna başlayan Duygu Özer Aslan, sanatla moral buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 11:49 Güncelleme:
        Doktor tavsiyesiyle tanıştığı minyatür sanatıyla yaşam sevincini yeniden kazandı

        FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Samsun'da sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü süreçte minyatür kursuna başlayan Duygu Özer Aslan, sanatla moral buldu.

        Evli ve iki çocuk annesi 41 yaşındaki Duygu Özer Aslan, yaklaşık 3,5 yıl önce gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi.

        Çarşamba ilçesinde yaşayan ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde tedavi gören Aslan, bu dönemde yaşadığı psikolojik çöküntü nedeniyle psikoloğa da gitmeye başladı.

        Psikoloğunun kendisine bir uğraşı edinmesini tavsiye etmesi üzerine İlkadım Belediyesi Türk İslam Sanatları Merkezine giden Aslan, minyatür kursuna katıldı.

        Geçen yıl eylül ayından bu yana kursa devam eden Aslan, hem minyatür yapmayı öğrendi hem de yaşam sevincini yeniden kazandı.

        - Terapi niyetiyle minyatür kursuna başladı

        Aslan, AA muhabirine, çizim yapmayı her zaman sevdiğini ancak minyatür sanatıyla Türk İslam Sanatları Merkezi'nde tanıştığını söyledi.

        Minyatürün kültürel aktarım yönünün kendisini etkilediğini belirten Aslan, "Sağlık sorunlarından sonra terapi niyetiyle başladım çizime. Minyatür kursunda yaptığımız çizimler, boyamalar ve kompozisyon çalışmalarıyla zihnimde yaşadığım rahatlama bana çok iyi geldi. Hocamızın desteği, ortamın sakinliği ve arkadaşlarımın desteğiyle burada olmak çok keyifliydi." dedi.

        Tedavi sürecinin büyük ölçüde tamamlandığını ancak takibinin devam ettiğini anlatan Aslan, minyatür çalışmalarının bu süreçte kendisine moral ve motivasyon kazandırdığını vurguladı.

        Sanatın iyileştirici yönünü kendi hayatında da hissettiğine işaret eden Aslan, "Bu süreçte tedavim de sonuç verdi. Ruhsal dengelenme yaşadım. Sanatın iyileştirici rolü bende de vuku buldu diyebilirim." ifadesini kullandı.

        Sürecin sonunda bir eser ortaya koymanın kendisine ayrı mutluluk verdiğini dile getiren Aslan, bu süreçte sakinleşmeyi, ruhsal dinginliği ve huzurlu olabilmeyi de öğrendiğine dikkati çekti.

        Gençlerin hayatında sanat ve sporun bulunması gerektiğinin altını çizen Aslan, "İki çocuğum var. Onların hayatına bir sanat ve spor dalı eklemelerini öğretmek istiyorum. Zorlandıkları anlarda stresle başa çıkabilmeleri için sanatı ve sporu mutlaka hayatlarına eklemeliyiz. Ben bunu 41 yaşımda öğrendim, gençlere daha erken başlamalarını tavsiye ederim." ifadesini kullandı.

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim görevlisi ve geleneksel İslam sanatları eğitmeni Uğur Karataş da minyatür sanatının sabır, dikkat ve emek isteyen bir alan olduğunu anlatarak, Aslan'ın da kursa düzenli devam ederek emek verdiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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