Futbol: Hazırlık maçı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Hollanda'da oynanan hazırlık karşılaşmasında AEK Athens FC'yi 2-1 yendi. Sezon hazırlıklarını Hollanda'da sürdüren Samsunspor, Gelderland eyaletindeki Apeldoorn şehrindeki Voetbalvereniging WWNA spor tesislerinde, Yunanistan temsilcisi AEK Athens FC ile karşılaştı. AEK Athens FC'de Eliasson'un 14. dakikada attığı gole karşılık Samsunspor, 44. dakikada Elayis Tavsan ve 80. dakikada Jarju'nun golleriyle öne geçti. Maç, Samsunspor'un 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi. Karadeniz ekibi, sezon hazırlıklarına yarın devam edecek.

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