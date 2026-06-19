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        Havza Kaymakamı Ayvat'a muhtarlardan veda ziyareti

        Havza Muhtarları Derneği üyeleri, Kaymakam Mustafa Ayvat'a veda ziyareti gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 11:44 Güncelleme:
        Havza Kaymakamı Ayvat'a muhtarlardan veda ziyareti

        Havza Muhtarları Derneği üyeleri, Kaymakam Mustafa Ayvat'a veda ziyareti gerçekleştirdi.

        Dernek başkanı Adem Şahin, yönetim kurulu üyeleri ve dernek üyeleriyle Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine atanan Kaymakam Ayvat'a veda ziyaretinde bulundu.

        Ziyarette Kaymakam Ayvat, Şahin ve beraberindeki muhtarlara ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederek, "Göreve başladığımız günden bugüne birçok hizmete beraber imza attık. İlçemizi geliştirmek ve sorunlarını çözmek için her zaman yardımcı oldunuz. İnşallah bundan sonra da sizler için yapabileceğimiz bir şey var ise daima kapımız açık." dedi.

        Şahin ise Ayvat'a yeni görevinde başarı dileyerek, "Kişiliğiniz ve çalışma azminiz ile kısa sürede ilçede takdir topladınız. Eminiz ki gittiğiniz yerde de güzel işlere imza atacaksınız. Allah yolunuzu ve bahtınızı açık etsin." ifadesini kullandı.

        Ziyaretin sonunda Şahin, Ayvat'a plaket sundu.



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